नए रिएलिटी शो द 50 का 1 फरवरी को धमाकेदार प्रीमियर हो चुका है. इस दौरान 50 सेलिब्रिटी को दर्शकों से मिलवाया गया. एक-एक कर सभी ने घर में एंट्री ली. हालांकि, ये इतना भी आसान नहीं था. पहले दिन ही शो में युद्ध छिड़ गया. दरअसल, सिद्धार्थ भारद्वाज और करण पटेल की लड़ाई हो गई.

शो के पहले एपिसोड की शुरुआत सिंगर हिमेश रेशमिया ने की, उन्होंने अपने हिट गाने गाकर कंटेस्टेंट्स को नाचने पर मजबूर कर दिया. उसके बाद हिमेश को लायन ने एक टास्क के लिए बुलाया. इसी दौरान सिद्धार्थ और करण के बीच गंदी लड़ाई हो गई. दरअसल, 50 कंटेस्टेंट्स को अलग-अलग टीमों में बांटा दिया गया और उसके बाद टास्क करवाया गया.

करण की बाद सुन सिद्धार्थ का फूटा गुस्सा

कंटेस्टेंट्स जब टास्ट में बिजी थी, उसी दौरान करण और सिद्धार्थ आपस में लडने लगे. वैसे करण ने इस लड़ाई को शुरू की थी. टास्ट के दौरान उन्होंने भागते हुए सिद्धार्थ को धक्का दे दिया था. उसके बाद सिद्धार्थ से कहा,'अगली बार मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा.' इस बात को सुन सिद्धार्थ गुस्सा हो गए.

View this post on Instagram A post shared by Woman’s Era (@womanseramagazine)

उन्होंने करण से कहा कि तू होता कौन है मेरी हड्डियां तोड़ने वाला? तू ऐसा कैसे बोल सकता है?' इसके बाद दोनों की लड़ाई और बढ़ गई. बाद में सिद्धार्थ और करण को प्रिंस नरूला ने शांत करवाने की कोशिश की. करण और सिद्धार्थ से प्रिंस ने कहा कि वो लोग गालियां ना दें क्योंकि लड़कियां भी हैं.

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

प्रिंस ने आगे कहा कि शो में उनकी वाइफ भी है, इसलिए गाली न दें. लेकिन, सिद्धार्थ और करण पटेल रुकने वाले कहां थे. आपको बता दें पहले एपिसोड में अलग-अलग टास्क करवाए गए. इस दौरान 25 कंटेस्टेंट्स सुरक्षित हो गए और 25 अनसेफ जोन में लगे गए. कंटेस्टेंट को हैरानी तब हुई जब लॉयन ने ऐलान किया कि द 50 के प्रीमियर एपिसोड में किसी कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा. आपको बता दें शो से एलिमिनेट होने वाले पहले कंटेस्टेंट वंशज सिंह बनें.

ये भी पढ़ें:-Grammy Awards 2026: जस्टिन बीबर को सिल्क अंडरवियर और सॉक्स पहन परफॉर्म करते देख ठनका फैंस का माथा, पूछ रहे ऐसे सवाल