पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में शर्टलेस परफॉर्मेंस देकर लोगों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर उनका स्वैग भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में जस्टिन बीबर हाथ में गिटार लिए और अपने बॉडी के टैटू को फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई दिए.

बता दें साल 2022 में जस्टिन बीबर ने रॉक इन रियो फेस्टिवल में परफॉर्म किया था. उसके बाद अब 2026 में पॉप सिंगर ने सार्वजनिक तौर पर परफॉर्म किया है. लगभग चार सालों के बाद जस्टिन को स्टेज पर देखना दर्शकों के लिए शानदार एक्सपीरियंस था. हालांकि, स्टेज पर जस्टिन के अतरंगी अंदाज को देख हर कोई हैरान रह गया.

जस्टिन बीबर ने अपने परफॉर्मेंस से जीता दिल

इतना ही नहीं लोगों ने सोशल मीडिया पर जस्टिन के पहनावे को लेकर अपना रिएक्शन भी दिया. बता दें ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हुए जस्टिन बीबर ने अपने गाने युकोन से हर किसी का दिल जीत लिया. इस दौरान पॉप सिंगर ने अंडरवियर के साथ सॉक्स पहन रखा था.

जस्टिन का ये अंदाज फैंस को थोड़ा अटपटा सा लगा.ऐसे में सोशल मीडिया यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'जस्टिन सिर्फ अंडरवियर और मोजे में क्यों हैं? दूसरे यूजर ने लिखा,'क्या जस्टिन ठीक हैं?' एक अन्य यूजर ने लिखा,'जस्टिन 2022 के बाद पहली बार ग्रैमी अवॉर्ड्स में अंडरवियर में स्टेज पर आए.'

idk why justin is dressed in his underwear and socks only but he sounded great 😮‍💨 pic.twitter.com/5fFehURnt9 — ✧ (@lunesume) February 2, 2026

मालूम हो जस्टिन को सिर्फ अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म ही नहीं करना था, बल्कि उन्हें 4 कैटेगरी के लिए नामांकन भी मिला था. पॉप सिंगर को ये नामांकन उनके एल्बम स्वैग के लिए मिला था, जिनमें एल्बम ऑफ द ईयर और बेस्ट पॉप वोकल एल्बम शामिल हैं.

इसके अलावा पॉप सिंगर को डेजीजी के लिए बेस्ट सोलो पॉप परफॉर्मेंस और युक़न के लिए बेस्ट आर एंड बी परफॉर्मेंस के लिए भी नामांकन मिला था, लेकिन वो कोई भी अवार्ड नहीं जीत पाए.इस दौरान पॉप सिंगर की वाइफ हैली बीबर को भी उन्हें चियर करते हुए देखा गया.

