रिएलिटी शो 'द 50' इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. इस शो में आए दिन कोई ना कोई बवाल मचता ही रहता है. इसी बीच शो का एक कंटेस्टेंट जमकर ट्रोल हो रहा है. दरअसल,दर्शकों ने कंटेस्टेंट को लेकर कुछ ऐसा नोटिस किया जिसकी वजह से बवाल मच गया.

ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि करण पटे हैं. द 50 में करण पटेल के अलावा दिव्या अग्रवाल, मिस्टर फैजू, मोनालिसा, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, दिग्विजय राठी, लक्ष्य कौशिक, रजत दलाल, दुष्यंत कुकरेजा, रूद्र राणा, अर्चना गौतम, करण पटेल, बसीर अली, प्रिंस नरूला, विक्रांत सिंह, शाइनी दोशी, मृदुल तिवारी, अविनाश मिश्रा, हर्ष अरोड़ा, रिद्धि डोगरा, निक्की तंबोली, श्रुतिका अर्जुन और लवकेश कटारिया कंटेस्टेंट के तौर पर दिख रहे हैं.

करण पटेल हाथ पर बने टैटू को लेकर हुए ट्रोल

हालांकि, इन सब सेलेब्स के बीच भी ज्यादातर दर्शकों की नजर करण पटेल के ऊपर है.कुछ समय पहले ही दर्शकों ने करण पटेल के हाथ पर गौर किया. उनके हाथ पर बने टैटू को देख लोग हैरान रह गाए. इसी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना भी शुरू कर दिया गया.

दरअसल, सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इस तरह से करण को अपने हाथ अल्लाह का टैटू नहीं बनवाना चाहिए था. यूजर्स का कहना है कि एक तो ये इस्लाम में हराम है और दूसरी बात उन्हें इस तरह के टैटू की जरूरत नहीं है.

करण पटेल ने छोड़ा 'द 50'?

ऐसे में लोगों के रिएक्शन को देख ये लग रहा है कि करण पटेल की ये हरकत लोगों को पसंद नहीं आई है.कुछ वक्त पहले ये खबर आई थी कि करण पटेल ने द 50 शो को छोड़ दिया है. इस खबर को सुन उनके फैंस हैरान रह गए थे. अब ये दावा किया जा रहा है कि करण एक बार फिर से शो में आने की तैयारी कर रहे हैं.