साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की हर फिल्म का फैंस को हमेशा बेसब्री करते हैं. उनकी आने वाली फिल्म ‘जन नायगन’ को ही ले लीजिए. यह फिल्म अपने घोषणा के शुरुआती दिनों से दर्शकों के बीच छाई हुई है.

फिल्म को लेकर एक्साइटेड फैंस इसकी हर एक छोटी-छोटी बातों पर नजर बनाए हुए हैं. इसी बीच फिल्म को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है. थिएटर रिलीज के बाद इस फिल्म को टीवी पर दर्शक कहां देख सकेंगे, इसे बारे में अपडेट आया है.

टीवी पर कहां देखी जाएगी ‘जन नायगन’

‘जन नायगन’ के मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर कन्फर्म किया है कि फिल्म सिर्फ जी नेटवर्क पर देख पाएंगे. फिल्म के सैटेलाइट राइट्स को जी नेटवर्क ने खरीद लिया है. यह अपडेट टीम ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया.

इंस्टाग्राम पर मेकर्स ने जानकारी शेयर करते हुए लिखा, 'उलगा थोलाइकाट्चिगलिल मुधल मुरैयागा… यानी दुनिया भर के टेलीविजन पर पहली बार. यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जी तमिल ने सैटेलाइट राइट्स हासिल कर लिए हैं.

फिल्म के ओटीटी राइट्स

बता दें कि फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर पहले ऐसी खबरें थी कि विजय स्टारर फिल्म जना नायकन की OTT डील रिकॉर्ड कीमत पर फाइनल हो गई है. स्ट्रीमिंग अमेजन प्राइम वीडियो ने इसके डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं. फिल्म थिएटर के बाद प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

बता दें कि यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह एक राजनीतिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें थलपति विजय लीड रोल में हैं. एच. विनोद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में होंगे.

आपको बता दें कि यह फिल्म थलापति विजय के फैंस के लिए इस वजह से भी खास है क्योंकि ये उनकी आखिरी फिल्म है.