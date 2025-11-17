हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनघर बैठे करोड़ों कमाती हैं तेजस्वी प्रकाश,एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी हैं माहिर, कम उम्र में खड़ा कर लिया खुद का साम्राज्य

घर बैठे करोड़ों कमाती हैं तेजस्वी प्रकाश,एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी हैं माहिर, कम उम्र में खड़ा कर लिया खुद का साम्राज्य

तेजस्वी प्रकाश ने अपने करियर में 'स्वरागिनी', 'बिग बॉस' और 'नागिन' जैसे शोज से खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. हाल ही में एक्ट्रेस भारती सिंह के पॉडकास्ट में नजर आई थीं, जहां उन्होंने बिजनेस पर खुलकर बात की थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस 15' की विनर बनने के बाद से तेजस्वी प्रकाश ने अपने करियर में काफी कुछ हासिल कर लिया. 'नागिन 6' के जरिए वो टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक बन गईं. हाल ही में तेजस्वी ने हर्ष लिंबाचिया और भारती सिंह के पॉडकास्ट में शिरकत की.

इस दौरान उन्होंने अपनी कमाई के बारे में बात की और बताया कि उनके पास कमाई के और भी जरिए हैं.हर्ष और भारती को तेजस्वी बताती हैं कि एक्टिंग के फील्ड में काम का कोई भरोसा नहीं होता है. आपके पास आज काम है, लेकिन कल नहीं हो सकता है.

फिजूल खर्च नहीं है पसंद

तेजस्वी ने कहा कि इस वजह से उन्होंने रियल एस्टेट में काफी इंवेस्टमेंट कर रखी है. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था और उन्हें काम करना पसंद है और वो अपने फ्री टाइम में भी काम करना पसंद करती हैं. तेजस्वी का कहना है कि वो अपने पैसों को लेकर काफी सजग हैं और उन्हें बिना मतलब के फिजूल खर्चे करना पसंद नहीं है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tejasswi Prakash (@tejasswiprakash)

वो बिना सोचे सोचे समझे खर्चे करने वालों में से नहीं हैं. उसकी बजाय वो उन पैसों को निवेश करती हैं. उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया है ताकि रिटर्न आता रहे और अगर वो घर पर भी बैठी हैं, तो उनकी कमाई होती रहे. एक्ट्रेस ने बताया कि हाल ही में उन्होंने सैलून भी ओपन किया है.

तेजस्वी की नेटवर्थ

तेजस्वी कहती हैं कि अगर वो किसी घर में पैसे इन्वेस्ट करती हैं और वो उसमें नहीं रहती हैं तो उसे किराए पर चढ़ा देती हैं, जिससे उन्हें रेंट मिलता है. तेजस्वी प्रकाश सभी लड़कियों को सलाह देती हैं कि उन्हें अपने पैसों को सोच-समझकर खर्च करना चाहिए और जितना हो सके निवेश करना चाहिए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस की नेटवर्थ 20 करोड़ रुपये है.

ये भी पढ़ें:-अब सेलिब्रिटी मास्टर शेफ फेम इस कंटेस्टेंट ने खोली गौरव खन्ना की पोल, बोलीं- 'फेक है वो...'

 

Published at : 17 Nov 2025 06:01 PM (IST)
Tags :
Bharti Singh Tejasswi Prakash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
सही या गलत?: E20 Fuel explained | Auto Live
SEBI के Digital Gold नियमों के बाद Gold की खरीद में 61% की गिरावट! |GOLD| Paisa Live
IPO Alert: Excelsoft Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Adani Rights Issue 2024: 25% Discount पर Share! निवेशकों के लिए बड़ा मौका? Price, Dates, Ratio
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
टेलीविजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर
Tv की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
10वीं-ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, साउथ ईस्टर्न रेलवे में बंपर भर्ती; 1785 पदों पर आवेदन 18 नवंबर से शुरू
10वीं-ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, साउथ ईस्टर्न रेलवे में बंपर भर्ती; 1785 पदों पर आवेदन 18 नवंबर से शुरू
ट्रेंडिंग
Viral Video: बंजी जंपिंग के दौरान आया हार्ट अटैक, लड़की की हवा में ही हो गई मौत? वायरल हो रहा वीडियो
बंजी जंपिंग के दौरान आया हार्ट अटैक, लड़की की हवा में ही हो गई मौत? वायरल हो रहा वीडियो
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget