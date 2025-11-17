घर बैठे करोड़ों कमाती हैं तेजस्वी प्रकाश,एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी हैं माहिर, कम उम्र में खड़ा कर लिया खुद का साम्राज्य
तेजस्वी प्रकाश ने अपने करियर में 'स्वरागिनी', 'बिग बॉस' और 'नागिन' जैसे शोज से खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. हाल ही में एक्ट्रेस भारती सिंह के पॉडकास्ट में नजर आई थीं, जहां उन्होंने बिजनेस पर खुलकर बात की थी.
'बिग बॉस 15' की विनर बनने के बाद से तेजस्वी प्रकाश ने अपने करियर में काफी कुछ हासिल कर लिया. 'नागिन 6' के जरिए वो टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक बन गईं. हाल ही में तेजस्वी ने हर्ष लिंबाचिया और भारती सिंह के पॉडकास्ट में शिरकत की.
इस दौरान उन्होंने अपनी कमाई के बारे में बात की और बताया कि उनके पास कमाई के और भी जरिए हैं.हर्ष और भारती को तेजस्वी बताती हैं कि एक्टिंग के फील्ड में काम का कोई भरोसा नहीं होता है. आपके पास आज काम है, लेकिन कल नहीं हो सकता है.
फिजूल खर्च नहीं है पसंद
तेजस्वी ने कहा कि इस वजह से उन्होंने रियल एस्टेट में काफी इंवेस्टमेंट कर रखी है. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था और उन्हें काम करना पसंद है और वो अपने फ्री टाइम में भी काम करना पसंद करती हैं. तेजस्वी का कहना है कि वो अपने पैसों को लेकर काफी सजग हैं और उन्हें बिना मतलब के फिजूल खर्चे करना पसंद नहीं है.
वो बिना सोचे सोचे समझे खर्चे करने वालों में से नहीं हैं. उसकी बजाय वो उन पैसों को निवेश करती हैं. उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया है ताकि रिटर्न आता रहे और अगर वो घर पर भी बैठी हैं, तो उनकी कमाई होती रहे. एक्ट्रेस ने बताया कि हाल ही में उन्होंने सैलून भी ओपन किया है.
तेजस्वी की नेटवर्थ
तेजस्वी कहती हैं कि अगर वो किसी घर में पैसे इन्वेस्ट करती हैं और वो उसमें नहीं रहती हैं तो उसे किराए पर चढ़ा देती हैं, जिससे उन्हें रेंट मिलता है. तेजस्वी प्रकाश सभी लड़कियों को सलाह देती हैं कि उन्हें अपने पैसों को सोच-समझकर खर्च करना चाहिए और जितना हो सके निवेश करना चाहिए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस की नेटवर्थ 20 करोड़ रुपये है.
