अब सेलिब्रिटी मास्टर शेफ फेम इस कंटेस्टेंट ने खोली गौरव खन्ना की पोल, बोलीं- 'फेक है वो...'
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना की हर तरफ चर्चा हो रही है. शो में उन्हें खूब पसंद किया जा रहा है. लेकिन,अब मास्टर शेफ फेम इस कंटेस्टेंट ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई है.
गौरव खन्ना को बिग बॉस 19 के विनर का मजबूत दावेदार माना जा रहा है. वहीं, मास्टरशेफ की एक कंटेस्टेंट ने अब एक्टर की दुनिया के सामने पोल खोलकर रख दी है.
Published at : 17 Nov 2025 05:00 PM (IST)
