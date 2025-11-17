एक इंटरव्यू के दौरान निक्की ने गौरव के संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात भी की. पिंकविला को दिए इंटरव्यू में निक्की ने कहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गौरव को मर्द कहें या लड़का, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है.