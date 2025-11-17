हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब सेलिब्रिटी मास्टर शेफ फेम इस कंटेस्टेंट ने खोली गौरव खन्ना की पोल, बोलीं- 'फेक है वो...'

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना की हर तरफ चर्चा हो रही है. शो में उन्हें खूब पसंद किया जा रहा है. लेकिन,अब मास्टर शेफ फेम इस कंटेस्टेंट ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Nov 2025 05:00 PM (IST)
गौरव खन्ना को बिग बॉस 19 के विनर का मजबूत दावेदार माना जा रहा है. वहीं, मास्टरशेफ की एक कंटेस्टेंट ने अब एक्टर की दुनिया के सामने पोल खोलकर रख दी है.

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना सेलिब्रिटी मास्टरशेफ का पहला सीजन जीत चुके हैं. इस सीजन में गौरव के संग निक्की तंबोली भी नजर आई थीं.
शो के पहले एपिसोड में ही निक्की ने कह दिया था कि गौरव उन्हें पसंद नहीं हैं. बल्कि, एक्ट्रेस ने तो ये भी कह दिया था कि वो गौरव को मर्द नहीं कह सकतीं.
एक इंटरव्यू के दौरान निक्की ने गौरव के संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात भी की. पिंकविला को दिए इंटरव्यू में निक्की ने कहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गौरव को मर्द कहें या लड़का, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है.
निक्की ने कहा था कि वो गौरव की दोस्त नहीं हैं और उनके जैसे किसी नकली व्यक्ति को अपना दोस्त नहीं बना सकतीं.
निक्की ने कहा था कि मैं बहुत कम लोगों को अपने स्पेस में घुसने देती हूं.एक टाइम को मैं अपने दुश्मन को घुसा दूं लेकिन ऐसे इंसान को ना घुसाऊं जो दिखावे के लिए दिखता हो.
निक्की ने आगे कहा कि हो सकता है बहुत सीरियल में अलग-अलग रोल प्ले किए हों, लोगों ने खूब पसंद किया हो, वो कैरेक्टर है, लेकिन आप कौन हैं.
मैंने खुद देखा है पर्दे से सामने लोगों की पर्सनलिटी चेंज होती है. लेकिन, जैसे ही कट होता है जब साथ बैठते हैं तो पता चलता है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी क्या है.
Published at : 17 Nov 2025 05:00 PM (IST)
टेलीविजन फोटो गैलरी

