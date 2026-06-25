तारक मेहता के 'रोशन सिंह सोढ़ी' ने लिखा अजय देवगन की 'धमाल 4' का स्क्रीनप्ले, शाहरुख संग भी कर चुके हैं फिल्म
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में एक्टर बलविंदर सिंह सूरी को देखा जा रहा है. वो रोशन सिंह सोढ़ी के रोल में नजर आ रहे हैं. अब बलविंदर फिल्म धमाल 4 को लेकर चर्चा में हैं.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम एक्टर बलविंदर सिंह सूरी इन दिनों खबरों में बने हुए हैं. बलविंदर सिंह सूरी को फैंस रोशन सिंह सोढ़ी के नाम से जाने जाते हैं. शो में वो अपनी एक्टिंग से फैंस को खूब इंप्रेस कर रहे हैं. बलविंदर सिंह दशकों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. वो टीवी के अलावा फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. इन दिनों वो फिल्म 'धमाल 4' को लेकर खबरों में हैं.
अजय देवगन की 'धमाल 4' का स्क्रीनप्ले
बता दें कि बलविंदर एक्टर के अलावा राइटर, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं. उन्होंने 'धमाल 4' का स्क्रीनप्ले लिखा है. बलविंदर के अलावा परितोष पेंटर, वेद प्रकाश, बंटी राठौड़ ने भी फिल्म का स्क्रीनप्ले लिखा है. इसके अलावा 'धमाल' में भी वो राइटर थे. बलविंदर ने शाहरुख खान के साथ भी काम किया है. वो 1997 में आई फिल्म 'दिल तो पागल है' में नजर आए थे. फिल्म में शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे स्टार्स नजर आए थे.
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इन शोज फिल्मों में आए नजर
इसके अलावा उन्होंने भोजपुरी फिल्म छोड़ब ना संग तोहार को डायरेक्ट किया था. ये फिल्म 2009 में आई थी. फिल्म में हमेंत अग्रवाल और जनादर्न मिश्रा नजर आए थे. उन्होंने 'सन ऑफ सरदार 2', 'पोस्टर बॉयज' में भी काम किया. खोज, बड़ी दूर से आए हैं जैसे शोज में भी काम किया है. इसके अलावा वो 2020 से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम कर रहे हैं. इस शो में उनके मस्तमौला और एनर्जेटिक अंदाज को काफी पसंद किया जाता है.
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'धमाल 4' की बात करें तो फिल्म 10 जुलाई को रिलीज हो रही है. फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, संजीदा शेख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, अंजलि आनंद, रवि किशन जैसे स्टार्स हैं.