'बिग बॉस 19' की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट और फाइनलिस्ट मानी जाने वाली फरहाना भट्ट के हाथ हार लगी है. हालांकि, टीवी के सुपरस्टार एक्टर गौरव खन्ना इस सीजन के विनर बने.रिपोर्ट के अनुसार गौरव खन्ना से फरहाना भट्ट को कम वोट मिले थे. ऐसे में वो इस सीजन की फर्स्ट रनर-अप रहीं.

हालांकि, फरहाना के हार से उनके फैंस काफी दुखी हैं और सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.वहीं, कुछ लोग मेकर्स को भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं. हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि एक अभिशाप की वजह से फरहाना जीत नहीं पाईं.

दरअसल, फरहाना की हार के बाद से उनकी रेड ड्रेस चर्चा में है. लोग फरहाना की ड्रेस को ही उनकी हार की वजह बता रहे हैं.जी हां, सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि फरहाना भट्ट अपनी रेड ड्रेस की वजह से हारी हैं. लोग रेड कलर को बिग बॉस का असली श्राप बता रहे हैं.

रेड कलर बना अभिशाप

दरअसल, जब सोशल मीडिया यूजर्स ने फरहाना को रेड ड्रेस पहने देखा, तभी मान बैठे कि इस सीजन की विनर वो नहीं बन पाएंगी.दरअसल, लोगों के अंदर ये अंधविश्वास बैठ चुका है कि जब-जब फाइनलिस्ट ने रेड ड्रेस पहनी है वो हार गए हैं. आपको बता दें हिना खान 'बिग बॉस 11' में नजर आई थीं.

उन्होंने फिनाले के दिन रेड शिमरी गाउन पहने था. ये रंग उनके लिए अनलकी साबित हुआ और उनका विनर बनने का सपना टूट गया. शिल्पा शिंदे ने ट्रॉफी जीत ली और वो फर्स्ट रनर-अप रहीं.एकता कपूर की नई नागिन यानी प्रियंका चाहर चौधरी 'बिग बॉस 16' में नजर आई थीं.

You can clearly guess the winner every year from how they r dressed up by Rangu😭

Congrats GK!!Another undeserving added to the winning list😭

The red curse is real since BB11 I guess🤭

But Idk what I dislike more?GK winning it or 2 wørst contestants in top2?😏#BiggBoss19 #BB19

उन्होंने फिनाले में अपनी जगह बना ली थी. लेकिन, गलती ये हो गई उनसे कि उन्होंने रेड ड्रेस पहन ली और ट्रॉफी उनके हाथ से फिसल गई.इस लिस्ट में 'बिग बॉस 17' के कंटेस्टेंट अभिषेक कुमार का नाम भी शामिल है. अभिषेक सीजन 17 के मजबूत कंटेस्टेंट थे. लेकिन फिनाले में उन्हें भी रेड ड्रेस पहने देखा गया.

'बिग बॉस 17' में अभिषेक रनर-अप बनकर रह गए और उनके हाथ से ट्रॉफी निकल गई.इतना ही नहीं 'बिग बॉस 13' में आसिम रियाज नजर आए थे. उन्होंने फिनाले की रात परफॉर्मेंस के दौरान रेड कलर की ड्रेस पहनी थी. ये अभिशाप तब भी जारी रहा. ट्रॉफी के मजबूत दावेदार होने के बाद भी वो सिर्फ रनर-अप बनकर रह गए थे.

