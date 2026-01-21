तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में कई बार पोपटलाल की शादी के ट्रैक को दिखाया गया है. लेकिन, हर बार वो दूल्हा बनते-बनते रह गए. ऐसे में दर्शकों को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है, जिस दिन पोपटलाल घोड़ी चढ़ेंगे. हालांकि, अब ऐसा लग रहा है कि दर्शकों का ये इंतजार खत्म होने वाला है.

लेकिन, तारक मेहता शो में पोपटलाल की शादी होने जा रही है, इसी बीच एक मजेदार ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा. अब तो पोपटलाल की शादी के लिए टीम जयपुर भी पहुंच चुकी है. वैसे आपको बता दें कि पोपटलाल की भूमिका निभाने वाले श्याम पाठक रियल लाइफ में मैरिड हैं और तीन बच्चों के पिता हैं.

श्याम पाठक की लव स्टोरी बेहद ही फिल्मी है और एनएसडी से तो इसका खास कनेक्शन है.चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं...श्याम पाठक का रियल नेम श्याम नवनीत भाई पाठक है. उनकी लाइफ में एनएसडी का बेहद ही अहम रोल रहा है. दरअसल, यहीं से पढ़ाई करते वक्त उनकी मुलाकात उनकी जिंदगी के प्यार और हमसफर रेशमी से हुई थी.

NSD में हुई थी रेशमी से मुलाकात

वैसे तो श्याम पाठक चार्टेड काउंटेंट थे और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहे थे, पर उसे छोड़कर उन्होंने एनएसडी में एडमिशन ले लिया.क्योंकि वो एक्टर बनना चाहते थे. वहीं. उनकी मुलाकात रेशमी से हो गई. श्याम पाठक जहां एक्टिंग सीख रहे थे, वहीं रेशमी डायरेक्शन और प्रोडक्शन सीख रही थीं.





धीरे-धीरे दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया. हालांकि, श्याम पाठक के परिवारवाले इस शादी के खिलाफ थे. क्योंकि, श्याम पाठक गुजराती हैं और रेशमी केरल से ताल्लुक रखती हैं. वहीं, रेशमी के घरवालों को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था.

ऐसे में श्याम पाठक ने एनएसडी के अपने आखिरी दिन से एक दिन पहले एक आर्य समाज मंदिर में रेशमी के संग शादी कर ली. इस शादी में रेशमी और श्याम पाठक के परिवारवाले शामिल नहीं हुए थे. इस शादी में एनएसडी के साथी और फैकल्टी मेंबर गवाह बने थे और उनका रिसेप्शन भी एनएसडी में ही करवाया गया. बता दें इससे पहले कभी भी एनएसडी के कैंपस में इस तरह का कोई आय़ोजन नहीं हुआ था.

