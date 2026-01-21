हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीस्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान कितना कमाते हैं? यूट्यूब इनकम से लेकर नेटवर्थ तक सब जानें

स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान कितना कमाते हैं? यूट्यूब इनकम से लेकर नेटवर्थ तक सब जानें

स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने हाल ही में लाइव परफॉर्मेंस से लंबा ब्रेक लेने की घोषणा की है.इसके पीछे की वजह का भी उन्होंने खुलासा किया है. दरअसल, ये कदम उन्होंने हेल्थ इश्यूज की वजह से उठाया है.

Updated at : 21 Jan 2026 03:32 PM (IST)
पॉपुलर स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने ऐलान किया है कि वो लाइव परफॉर्मेंस से लंबा ब्रेक ले रहे हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि वो कई सालों से बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर काफी गंभीर असर पड़ा है. उन्होंने बताया कि करीब एक दशक तक लगातार टूर और शो करने के बाद उनका शरीर और मन दोनों पूरी तरह से थक चुका है.

इसी बीच अब कॉमेडियन की लग्जरी लाइफ भी चर्चा में आ चुकी है. फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर जाहिर खान कितने अमीर हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है, साथ ही वो कहां-कहां से कमाई करते हैं.चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं सबकुछ...

जाकिर खान की नेटवर्थ और कमाई के बारे में जानें

जाकिर खान ने आम लोगों की भाषा और दिल की बात कहकर लाखों लोगों को अपना फैन बना लिया है.उनके सख्त लौंडा वाली इमेज और दिल छू लेने वाली कहानियों ने उन्हें घर-घर में पॉपुलर कर दिया.टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जाहिर खान की नेटवर्थ 26.6 करोड़ रुपये है.

 
 
 
 
 
वो ज्यादातर कमाई स्टैंड-अप कॉमेडी शोज के जरिए करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार किसी भी एक शो के लिए वो 15 से 20 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं. इसके अलावा बड़े इवेंट्स और विदेशी शोज के लिए वो और भी ज्यादा फीस लेते हैं. यूट्यूब से भी वो सलाना 3 से 4 करोड़ रुपये की कमाई कर लेते हैं.

जाकिर खान इन सोर्स से करते हैं मोटी कमाई

1.लाइव शोज और टूर- भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में जाकिर के शोज हाउसफुल रहते हैं.
2.ओटीटी और डिजिटल कंटेंट-'हक से सिंगल', 'कक्षा ग्यारवी' और 'चाचा विधायक हैं हमारे' जैसे स्पेशल्स शो और वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिट रहे हैं.ट
3.यूट्यूब और सोशल मीडिया-यूट्यूब पर उनके करोड़ों व्यूज आते हैं, जिससे अच्छी खासी कमाई करते हैं.
4.ब्रांड एंडोर्समेंट और पॉडकास्ट-जाकिर कई ब्रांड्स के साथ जुड़े हैं. वो अपने पॉडकास्ट और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स से भी पैसे कमाते हैं.

जाकिर खान के लिए इस मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था. इंदौर में पले-बढ़े जाकिर ने रेडियो जॉकी के तौर पर करियर की शुरुआत की थी. कॉमेडी शो कॉमिकस्तान जीतने के बाद उनकी किस्मत बदली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. आपको बता दें अब जाकिर हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी का बड़ा चेहरा बन चुके हैं. मैडिसन स्क्वायर गार्डन जैसी जगह पर वो हिंदी में शो कर चुके हैं. इसी से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

Published at : 21 Jan 2026 03:32 PM (IST)
पर्सनल कार्नर

Embed widget