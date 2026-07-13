INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसुरभि ज्योति ने रिवील किया बेटी का नाम, पहली तस्वीर शेयर कर दिखाई प्यारी सी झलक

सुरभि ज्योति ने रिवील किया बेटी का नाम, पहली तस्वीर शेयर कर दिखाई प्यारी सी झलक

Surbhi Jyoti Reveal Daughter Name: टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति एक बच्चे की मां हैं. उन्होंने पिछले महीने एक बेटी को जन्म दिया. अब फाइनली उन्होंने बेटी का नाम रिवील कर दिया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Jul 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी शो 'कुबूल है' और 'नागिन' फेम एक्ट्रेस सुरभि ज्योति इन दिनों अपना मदरहुड बहुत ही खूबसूरती से एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने अपने पति सुमित सूरी के साथ 13 जून को एक प्यारी सी बेटी का वेलमक किया. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी बेटी का नाम भी रिवील कर दिया है. 

सुरभि ज्योति ने क्या रखा बेटी का नाम?
सुरभि ज्योति की बेटी एक महीने की पूरी हो गई है. ऐसे में एक्ट्रेस ने अब बेटी का नाम भी फैंस को बताया. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उनकी लाडली बेटी अपने से छोटे हाथ में आर्किड फ्लावर पकड़े नजर आईं. उन्होंने अपनी बेटी का नाम सहर रखा है, जिसका खुलासा उन्होंने कैप्शन में किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Surbhi Jyoti (@surbhijyoti)

बेटी की पहली झलक शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'सहर'. सुबह की पहली रोशनी की तरह, तुम आई और सब कुछ  रोशन कर गई.' सुरभि ज्योति इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी लगाई है, जिसमें  सहर के नन्हें पैर की झलक देखने को मिली.

ये भी पढ़ेंः 'अब गाड़ी के अंदर मत आना', सोनाक्षी सिन्हा पैपराजी से हुईं नाराज, बोलीं- गाड़ी में नहीं बैठूंगी

सुरभि ज्योति ने रिवील किया बेटी का नाम, पहली तस्वीर शेयर कर दिखाई प्यारी सी झलक

सेलेब्स कर रहे रिएक्ट
सुरभि ज्योति की पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी प्यार बरसा रहे हैं. एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने कमेंट में दिल वाले इमोजी भेजे. वहीं आरती सिंह ने लिखा, 'सहर', इसके साथ दिल वाले इमोजी. सेलेब्स के अलावा फैंस को सहर नाम खूब पसंद आ रहा है. कुछ फैन ने लिखा कि शो 'कुबूल है' की याद आ गई. शो में एक्ट्रेस ने सहर का रोल प्ले किया था.

ये भी पढ़ेंः सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं

बता दें, सुरभि ज्योति ने पिछले महीनें 13 जून को अपनी बेटी सहर का वेलकम किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस को ये गुड न्यूज दी थी. जिसमें उन्होंने लिखा था, 'हमारी बेटी आ गई.' सुरभि ज्योति ने साल 2024 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सुमित सूरी संग शादी की थी.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Surbhi Jyoti
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
सुरभि ज्योति ने रिवील किया बेटी का नाम, पहली तस्वीर शेयर कर दिखाई प्यारी सी झलक
सुरभि ज्योति ने रिवील किया बेटी का नाम, पहली तस्वीर शेयर कर दिखाई प्यारी सी झलक
टेलीविजन
रोहित चंदेल पर लगे आरोपों के बीच सपोर्ट में उतरीं मदिराक्षी मुंडेल, लिखा- 'दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए'
रोहित चंदेल पर लगे आरोपों के बीच सपोर्ट में उतरीं मदिराक्षी मुंडेल, लिखा- 'दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए'
टेलीविजन
कोविड में अलग होने वाले थे अभिनव शुक्ला-रुबीना दिलैक, इन दो लोगों ने बचाया रिश्ता, किया खुलासा
कोविड में अलग होने वाले थे अभिनव शुक्ला-रुबीना दिलैक, इन दो लोगों ने बचाया रिश्ता, किया खुलासा
टेलीविजन
नाबालिग को-एक्ट्रेस से छेड़छाड़ के आरोप में रोहित चंदेल गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूली ये बात
नाबालिग को-एक्ट्रेस से छेड़छाड़ के आरोप में रोहित चंदेल गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूली ये बात
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 🤨Aarambhi और Dhruv के ठुमके देख Vishwas को लगी मिर्ची, रखी पैनी नज़र! #sbs
US Iran War | Crude Oil Price Hike | Israel: अमेरिका-ईरान महायुद्ध से सबसे खुश हैं नेतन्याहू!
US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz: ईरान ने बंद किया 'होर्मुज जलडमरूमध्य'!
Breaking News | Datia Bypoll 2026: दतिया की जंग कौन जीतेगा ? Narottam Mishra? | Congress | ABP
Breaking | US Iran War | America Attack Bahrain: खाड़ी में छिड़ गया 'विश्व युद्ध'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा चीन-पाकिस्तान, दोस्त रूस का बड़ा ऑफर, बदलेगा एशिया का शक्ति संतुलन
अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा चीन-पाक, दोस्त रूस का बड़ा ऑफर, बदल जाएगा एशिया का शक्ति संतुलन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'
समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'
विश्व
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
क्रिकेट
गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर को हटाने को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, बताया किसकी वजह से हारा भारत
गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर को हटाने को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, बताया किसकी वजह से हारा भारत
विश्व
Lindsey Graham Death: 'अचानक मौत के लिए तैयार रहो', ट्रंप के करीबी के मारे जाने के बाद ईरान की खौफनाक चेतावनी
'अचानक मौत के लिए तैयार रहो', ट्रंप के करीबी के मारे जाने के बाद ईरान की खौफनाक चेतावनी
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी जांच रिपोर्ट, 20 जुलाई को सुनवाई
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी जांच रिपोर्ट, 20 जुलाई को सुनवाई
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला, 27 लोगों को विदेशी घोषित करने पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला, 27 लोगों को विदेशी घोषित करने पर लगाई रोक
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
Embed widget