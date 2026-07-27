कौन हैं 'इंडियन आइडल' 16 की विनर ज्योतिर्मयी नायक?

'इंडियन आइडल 16' को आखिरकार अपना विनर मिल गया है. करीब 9 महीने तक चले इस सिंगिंग रियलिटी शो की ट्रॉफी ओडिशा के भुवनेश्वर की रहने वाली ज्योतिर्मयी नायक ने अपने नाम कर ली. उन्होंने ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपये की प्राइज मनी भी अपने नाम की. सोशल मीडिया पर वो खूब सुर्खियां बटोर रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ज्योतिर्मयी नायक कौन हैं.

कौन हैं इंडियन आइडल 16 विनर ज्योतिर्मयी नायक?

बता दें, ज्योतिर्मयी नायक 42 साल की हैं. इंडियन आइडल से पहले भी ज्योतिर्मयी संगीत की दुनिया में जाना-पहचाना नाम थीं. ओडिशा में वो लंबे समय से कॉन्सर्ट, कल्चरल इवेंट्स, भजन और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में अपनी आवाज का जादू बिखेर रही हैं.

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म्यूजिक थेरेपिस्ट के तौर पर करती हैं काम

ज्योतिर्मयी नायक 'इंडियन आइडल' में आने से पहले म्यूजिक थेरेपिस्ट के तौर पर काम करती थीं. वो कैंसर मरीजों के लिए गाती थीं और संगीत के जरिए उन्हें सुकून देने की कोशिश करती थीं. ज्योतिर्मयी ने बताया था कि उन्हीं मरीजों ने उन्हें 'इंडियन आइडल' के लिए ऑडिशन देने के लिए प्रेरित किया. उनके आशीर्वाद और हौसले ने ही उन्हें अपने सपने को पूरा करने का आत्मविश्वास दिया.

बता दें, ज्योतिर्मयी ने ओडिशा की पहली कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीती है. उन्होंने फाइनलिस्ट अंशिका चोंकर, मनराज वीर सिंह, मायस्मी बोस, सुहैल सूफी और तनिष्क शुक्ला को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की.

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तनिष्क को फर्स्ट रनर-अप घोषित किया गया, जबकि मनराज तीसरे नंबर पर रहे. ट्रॉफी के साथ-साथ ज्योतिर्मयी को 20 लाख रुपये की प्राइज मनी भी मिली है. बाकी रनर-अप को 5-5 लाख रुपये के चेक दिए गए. सोशल मीडिया पर लोग ज्योतिर्मयी नायक को बधाइयां दे रहे हैं.