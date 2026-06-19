एक्टर और कॉमे़डियन सुनील ग्रोवर अपनी कॉमेडी से हमेशा दर्शकों को एंटरटेन करते और दिल जीतते नजर आए हैं. दर्शक उन्हें बहुत पसंद करते हैं. इसी बीच उनकी सादगी भरा अंदाज भी फैंस को खबू पसंद आ रहा है. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमे वो घाट किनारे भीड़ के बीच फुटपाथ पर चादर बिछाकर सोते नजर आए. फैंस ने उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

फुटपाथ पर सोते दिखे सुनील ग्रोवर

ये वीडियो सुनील ग्रोवर ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जिसमें देख जा सकता है कि वो रात में घाट किनारे चादर बिछाकर फुटपाथ पर सोते हुए नजर आ रहे हैं और पास में ही चप्पल भी रखी हैं. उनके आस-पास कई लोग जमीन पर सो रहे हैं. सुनील ग्रोवर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'तारे जमीन पर'. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

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फैंस कर रहे तारीफ

सोशल मीडिया यूजर्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बहुत अच्छा सर जमीन से जुड़े हुए कलाकार'. दूसरे ने लिखा, 'एक ही तो दिल है और कितनी बार जीतोगे.' वहीं तीसने ने लिखा, 'बहुत डाउन टू अर्थ है.' एक और फैन ने लिखा, 'कमाल के इंसान हो आप.'

बता दें, सुनील ग्रोवर एक बेहतरीन कॉमेडियन हैं. उनके लाखों चाहने वाले हैं. कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में सुनील ग्रोवर ने गुत्थी और डॉ. मशहूर गुलाटी जैसे किरदारों से घर-घर में अपनी एक खास पहचान बनाई. उनकी कॉमेडी को लोग खूब पसंद करते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान, सलमान खान से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, कादर खान, गुलजार, जावेद अख्तर समेत कई सेलेब्स को ऐसे अपने अंदर उतारा कि हर कोई देखता रह गया.

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