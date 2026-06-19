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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी260 करोड़ कमा चुकी Horror फिल्म बनी नंबर 1, नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जा रही ये 5 फिल्में

260 करोड़ कमा चुकी Horror फिल्म बनी नंबर 1, नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जा रही ये 5 फिल्में

Friday Trending on OTT: क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स पर फिलहाल किस फिल्म को भारतीय फैंस सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं? नंबर 1 पर मौजूद ये फिल्म सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर भी धूम मचा रही है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 19 Jun 2026 01:12 PM (IST)
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सिनेमाघरों में इन दिनों ढेर सारी फिल्में मौजूद हैं. पिछले हफ्ते थिएटर्स में चार-चार बड़ी फिल्में आई थीं, जबकि शुक्रवार को सिनमाघरों में शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने दस्तक दे दी है. वहीं दूसरी ओर ओटीटी पर भी एंटरटेनमेंट और कंटेंट की कोई कमी नहीं है. नेटफ्लिक्स भी दर्शकों का जमकर मनोरंजन कर रहा है. लेकिन, क्या आप ये जानते है कि नेटफ्लिक्स पर फिलहाल किस फिल्म का राज है? आइए जानते हैं कि नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा कौन सी 5 फिल्में देखी जा रही हैं?

नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म का राज

नेटफ्लिक्स पर इन दिनों अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' नंबर 1 बनी हुई है. बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा चुकी ये फिल्म ओटीटी पर भी खूब देखी जा रही है. नेटफ्लिक्स पर शुक्रवर की टॉप-5  फिल्मों की बात करें तो भूत बंगला के सिर पर नंबर 1 का ताज सजा हुआ है. बता दें कि अप्रैल में थिएटर्स में आई इस फिल्म ने दुनियाभर में 260 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

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माधुरी की 'मां-बहन' दूसरे नंबर पर

नेटफ्लिक्स की टॉप-5 फिल्मों की लिस्ट में दिग्गज एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की फिल्म 'मां बहन' दूसरे नंबर पर है. इसमें उनके साथ तृप्ति डिमरी, दुर्गा धारणा और रवि किशन जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. सुरेश त्रिवेणी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 4 जून को रिलीज हुई थी.

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तीसरे नंबर पर है फिल्म '29'

फिल्म '29' तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. ये फिल्म 8 मई 2026 को थिएटर्स में आई थी. जबकि बाद में इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. फैंस के दिलों में जगह बना चुकी इस फिल्म में विधु और प्रीति असरानी लीड रोल में हैं. इसका डायरेक्शन रत्ना कुमार ने किया है और उन्होंने ही इसकी कहानी भी लिखी है.

नंबर 4 और 5 पर कौन?

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष भी इन दिनों नेटफ्लिक्स धूम मचा रहे हैं. उनकी फिल्म 'कारा' नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद है. तमिल भाषा की ये एक्शन थ्रिलर 30 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इसके बाद इसने ओटीटी पर दस्तक दी. विग्नेश राजा के डायरेक्शन में बनी फिल्म में धनुष के साथ ममिता बैजू और सूरज वेंजारामूडु भी अहम किरदारों में हैं. पांचवे नंबर पर फिल्म 'ऑफिस रोमांस' है. 5 जून को रिलीज हुई ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसका डायरेक्शन ऑल पार्कर ने किया है. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Akshay Kumar
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