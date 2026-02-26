हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनस्टार प्लस का मोस्ट अवेटेड शो ‘तारा’ अब अपना जलवा बिखेड़ने को है तैयार, जानें कब होगा शो ऑनएयर

स्टार प्लस का मोस्ट अवेटेड शो ‘तारा’ अब अपना जलवा बिखेड़ने को है तैयार, जानें कब होगा शो ऑनएयर

Tara: स्टार प्लस का नया शो ‘तारा’ एक इमोशनल लव स्टोरी लेकर आ रहा है. जिसमें दो अलग दुनिया से आए लोगों के बीच पनपते प्यार और उससे जुड़े पारिवारिक टकराव को दिखाया जाएगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

कई हफ्तों से ‘कमिंग सून’ टीजर्स के जरिए सस्पेंस बनाए रखने के बाद स्टार प्लस ने आखिरकार अपने नए शो ‘तारा’ की प्रीमियर डेट बता दी है. बता दें की चैनल का कहना है कि शो में दिल को छू लेने वाले पल और गहरा पारिवारिक ड्रामा देखने को मिलेगा. यानी लोगों को एक इमोशनल लव स्टोरी देखने के लिए तैयार रहना चाहिए.

दो अलग दुनिया के किरदारों की कहानी
इस शो में कुशाल आहूजा ‘युवराज’ के रोल में हैं और कनिका कपूर ‘तारा’ का किरदार निभा रही हैं. कहानी दो अलग दुनिया से आए लोगों की है. तारा युवराज के घर में हाउस हेल्प के तौर पर काम करती है. किस्मत दोनों को करीब लाती है और धीरे-धीरे उनके बीच प्यार हो जाता है. लेकिन युवराज का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ खड़ा हो जाता है जिससे कहानी में इमोशनल टकराव और ढेर सारा ड्रामा दखने को मिलेगा.

प्रोमो में दिखी प्यार और संघर्ष की झलक
शो के शुरुआती प्रोमो में तारा और युवराज की दुनिया की झलक दिखाई गई है. कहानी में दिखाया गया है कि कैसे सामाजिक दूरी और अनकही रुकावटों के बीच उनका लगाव बढ़ता है. युवराज एक तरफ अपनी फीलिंग्स से जूझ रहा है और दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदों में उलझा हुआ है. वहीं तारा मजबूत, सम्मान से भरी और चुपचाप सब सहने वाली लड़की के रूप में नजर आती है. उनका सफर रोमांस, त्याग और जबरदस्त टकराव से भरा होगा. जो लोगों को बांधे रखेगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StarPlus (@starplus)

प्यार जो समाज की दीवारों को चुनौती दे
प्राइम टाइम स्लॉट में आ रहा ‘तारा’ एक ताजा कहानी के साथ लोगों के सामने आ रहा है. ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि ऐसी कहानी है जो समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाती है. लीड जोड़ी की केमिस्ट्री और प्रोमो में दिखी इमोशनल गहराई ने पहले ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

कब और कहां देखें ‘तारा’
तो अगर आप इमोशनल और ड्रामे से भरी लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो ‘तारा’ को देखना न भूलें. ये शो 10 मार्च से रात 8 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर प्रसारित होगा.

और पढ़ें
Published at : 26 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Kanika Kapoor Tara Kushal Ahuja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
स्टार प्लस का मोस्ट अवेटेड शो ‘तारा’ अब अपना जलवा बिखेड़ने को है तैयार, जानें कब होगा शो ऑनएयर
स्टार प्लस का मोस्ट अवेटेड शो ‘तारा’ अब अपना जलवा बिखेड़ने को है तैयार, जानें कब होगा शो ऑनएयर
टेलीविजन
TV TRP Report: टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
टेलीविजन
Anupama Spoiler: पराग पर लगेगा धोखाधड़ी का आरोप, गौतम और माही मनाएंगे जीत का जश्न
पराग पर लगेगा धोखाधड़ी का आरोप, गौतम और माही मनाएंगे जीत का जश्न
टेलीविजन
लिव-इन रिलेशनशिप में रहती हैं जैकी श्रॉफ की बेटी, अफगान के रहने वाले है कृष्णा श्रॉफ के बॉयफ्रेंड
लिव-इन रिलेशनशिप में रहती हैं जैकी श्रॉफ की बेटी, अफगान के रहने वाले है कृष्णा श्रॉफ के बॉयफ्रेंड
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Omnitech Engineering IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Anil Kapoor
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Shreya Ghoshal
Ajit Pawar Case: DGCA पर FIR के लिए थाने में भारी हंगामा Rohit Pawar ने पुलिस को घेरा! | Baramati
AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
दिल्ली NCR
Delhi News: पहाड़गंज जाने वाले सावधान, चेल्म्सफोर्ड रोड पर मिलेगा जाम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
पहाड़गंज जाने वाले सावधान, चेल्म्सफोर्ड रोड पर मिलेगा जाम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
टेलीविजन
TV TRP Report: टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का! ये समीकरण चौंका देगा
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का!
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-OIC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-OIC की निकाल दी हेकड़ी
ट्रेंडिंग
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget