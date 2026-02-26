स्टार प्लस का मोस्ट अवेटेड शो ‘तारा’ अब अपना जलवा बिखेड़ने को है तैयार, जानें कब होगा शो ऑनएयर

कई हफ्तों से ‘कमिंग सून’ टीजर्स के जरिए सस्पेंस बनाए रखने के बाद स्टार प्लस ने आखिरकार अपने नए शो ‘तारा’ की प्रीमियर डेट बता दी है. बता दें की चैनल का कहना है कि शो में दिल को छू लेने वाले पल और गहरा पारिवारिक ड्रामा देखने को मिलेगा. यानी लोगों को एक इमोशनल लव स्टोरी देखने के लिए तैयार रहना चाहिए.

दो अलग दुनिया के किरदारों की कहानी

इस शो में कुशाल आहूजा ‘युवराज’ के रोल में हैं और कनिका कपूर ‘तारा’ का किरदार निभा रही हैं. कहानी दो अलग दुनिया से आए लोगों की है. तारा युवराज के घर में हाउस हेल्प के तौर पर काम करती है. किस्मत दोनों को करीब लाती है और धीरे-धीरे उनके बीच प्यार हो जाता है. लेकिन युवराज का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ खड़ा हो जाता है जिससे कहानी में इमोशनल टकराव और ढेर सारा ड्रामा दखने को मिलेगा.

प्रोमो में दिखी प्यार और संघर्ष की झलक

शो के शुरुआती प्रोमो में तारा और युवराज की दुनिया की झलक दिखाई गई है. कहानी में दिखाया गया है कि कैसे सामाजिक दूरी और अनकही रुकावटों के बीच उनका लगाव बढ़ता है. युवराज एक तरफ अपनी फीलिंग्स से जूझ रहा है और दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदों में उलझा हुआ है. वहीं तारा मजबूत, सम्मान से भरी और चुपचाप सब सहने वाली लड़की के रूप में नजर आती है. उनका सफर रोमांस, त्याग और जबरदस्त टकराव से भरा होगा. जो लोगों को बांधे रखेगा.

View this post on Instagram A post shared by StarPlus (@starplus)

प्यार जो समाज की दीवारों को चुनौती दे

प्राइम टाइम स्लॉट में आ रहा ‘तारा’ एक ताजा कहानी के साथ लोगों के सामने आ रहा है. ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि ऐसी कहानी है जो समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाती है. लीड जोड़ी की केमिस्ट्री और प्रोमो में दिखी इमोशनल गहराई ने पहले ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

कब और कहां देखें ‘तारा’

तो अगर आप इमोशनल और ड्रामे से भरी लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो ‘तारा’ को देखना न भूलें. ये शो 10 मार्च से रात 8 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर प्रसारित होगा.