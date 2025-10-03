मिस्टर बजाज और प्रेरणा की रोमांटिक फोटो आई सामने, फिर साथ दिखेगी ये पॉपुलर जोड़ी

भारत के सबसे पसंदीदा और लीडिंग एंटरटेनमेंट चैनलों में से एक, स्टार प्लस ने इस साल 25 साल पूरे करते हुए अपनी सिल्वर जुबली मनाई है. बता दें कि इस चैनल ने सालों से दर्शकों को कुछ सबसे बड़े शोज दिए हैं. जिनके आइकॉनिक किरदार और कहानियां पूरे देश में घर-घर में पहचाने जाने वाले नाम बन गए हैं.

हर साल, चैनल अपने इस सफर का जश्न स्टार परिवार अवॉर्ड्स के साथ मनाता है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जाता है. हालांकि, 2025 बेहद खास है क्योंकि इसके साथ ही यह ग्रैंड शो भी अपने शानदार 25 साल पूरे कर रहा है.

सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में फिर साथ आएगी टीवी की आइकोनिक जोड़ी

इस सिल्वर जुबली एडिशन को बहुत ग्रैंड तरीके से मनाया गया, जिसमें उन पॉपुलर शो, किरदारों और एक्टर को सम्मान दिया गया जिन्होंने टीवी को खास बनाया है. शाम में शानदार परफॉर्मेंस, खूबसूरत नजरों और स्टार्स से भरे जश्न ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया. कई यादगार परफॉर्मेंसेस में से, सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला और आकर्षक पल होगा स्टार प्लस के दो जानें माने स्टार्स, रोनीत रॉय और श्वेता तिवारी की स्टेज पर की जाने वाली परफॉर्मेंस, जो फिर से जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं.

रोनीत रॉय और श्वेता तिवारी, जिन्होंने एक समय टेलीविजन के सबसे पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की में साथ काम किया था, अब स्टेज पर अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री के साथ एक आकर्षक परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं.

24 साल बाद यह प्यारी जोड़ी फिर से स्क्रीन पर नजर आने वाली है, जो इस मिलन को और भी खास बना देता है. मिस्टर बजाज और प्रेरणा के रूप में, उन्होंने इंडियन टेलीविजन के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक बनकर दिल जीत लिया था. अब स्टार प्लस की ग्रैंड 25वीं एनिवर्सरी पर, 'कसौटी जिंदगी की' की यह आइकॉनिक जोड़ी फिर से अपने जादू को दोबारा जिंदा करने वाली है. दर्शकों के लिए यह सच में एक इमोशनल अनुभव होने वाला है, क्योंकि जब वे अपने पसंदीदा कपल को फिर से एक साथ देखेंगे तो बीते समय की यादों में खो जाएंगे.

View this post on Instagram A post shared by StarPlus (@starplus)

भव्य शाम में इन सितारों ने शिरकत कर लगाई चार-चांद

स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 के रेड कारपेट पर टेलीविजन की कई बड़ी हस्तियों ने अपनी चमक दिखाई. इनमें वे स्टार्स शामिल थे जो सालों से स्टार प्लस के आइकॉनिक चेहरे रहे हैं. श्वेता तिवारी, उर्वशी ढोलकिया, रोनीत रॉय, करण मेहरा से लेकर दिव्यांका त्रिपाठी, जो अपने पति विवेक दहिया के साथ आईं, ने शाम को यादगार और ग्लैमरस बना दिया. शिवांगी जोशी, जय सोनी, रागिनी खन्ना, अमर उपाध्याय, जिया मानेक, हर्ष राजपूत और करण पटेल ने इस आयोजन की शोभा बढ़ाई.

इस भव्यता को और बढ़ाया स्टार प्लस के पसंदीदा स्टार्स जैसे रुपाली गांगुली, समृद्धि शुक्ला, कंवर ढिल्लों, मेघा चक्रवर्ती, कमर राजपाल, नेहा हर्षोरा, श्रितमा मित्रा, पुनीत चौकसे, अद्रिजा रॉय, शिवम खजूरिया और दिव्या पाटिल। साथ ही संदीप्त सेन, विशाल सिंह, अहम शर्मा, रिया कपूर, आशलेषा सावंत, संजय नारवेकड़, मनजीत मक्कर, अदिति त्रिपाठी, अक्षित सुखिजा, अनंग देसाई, सुमीत सचदेव, रिया शर्मा, अरिजीत तनेजा, खुशी दुबे और ज़ैन इबाद खान ने भी अपने अंदाज से रात को खास बना दिया. वहीं, प्रोड्यूसर राजन शाही की मौजूदगी ने इस शाम को और भी ज्यादा यादगार और स्टार स्टडेड बना दिया.

View this post on Instagram A post shared by StarPlus (@starplus)

कब प्रसारित होगा ये इवेंट?

स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 ने स्टार प्लस की सिल्वर जुबली को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस अवसर पर चैनल के आइकॉनिक शोज और किरदारों की यादें ताज़ा की गईं. शाम ने भव्यता और पुरानी यादों का बेहतरीन संगम पेश किया, साथ ही आने वाले समय में मनोरंजन की नई कहानियों और यादगार पलों का भी वादा किया. देखें स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025, 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर. इस खास सिल्वर जुबली स्पेशल में देखें शानदार परफॉर्मेंस, दिल को छू लेने वाली जीत और खुशियों भरा जश्न.