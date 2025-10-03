हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: 'नॉयना' के इरादों पर पानी फेरेगा मिहिर, वृंदा की सगाई तुड़वाएगी 'तुलसी'

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: 'नॉयना' के इरादों पर पानी फेरेगा मिहिर, वृंदा की सगाई तुड़वाएगी 'तुलसी'

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा धमाका होने वाला है. शो में एक बार फिर से तुलसी और मिहिर साथ आने वाले हैं. ऐसा होते ही नॉयना भड़कने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों जमकर ड्रामा देखने को मिल रहा है. तलुसी चाहकर भी परिधि का कुछ नहीं बिगाड़ पा रगी है. शो में अभी तक आपने देखा कि तुलसी को पता चल जाता है कि रणविजय और वृंदा के मंगेतर एक-दूसरे के दोस्त हैं.

इस बात को जानने के बाद तुलसी काफी हैरान हो जाती है. दूसरी तरफ परिधि नॉयना के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है. वहीं, मिहिर के कपड़े ऑफिस से गायब हो जाते हैं. ऐसे में तुलसी फैसला करती है कि वो ऑफिस में जाकर मिहिर के कपड़े देगी.

तुलसी होगी उदास

इसी बीच शो में बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है.मिहिर के कपड़े लेकर तुलसी ऑफिस पहुंच जाती है. ऑफिस में अपनी पत्नी को देख मिहिर चौंक जाएगा. तुलसी बिना उससे बात किए वहां से जाने की कोशिश करेगी.तुलसी को उदास देख मिहिर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

वो तुलसी से बात करने की कोशिश करेगा. ऐसे में मिहिर को देख तुलसी रोने लगेगी. उसके बाद मिहिर उसे गले लगा लेगा.तुलसी के साथ मिहिर एक पार्टी में जाएगा, जहां उसे सम्मानित किया जाएगा. इस दौरान वो तुलसी को धन्यवाद कहेगा.

मिहिर करेगा तुलसी की तारीफ

तुलसी का नाम सुन नॉयना को जोरदार झटका लगने वाला है.इतना ही नहीं बल्कि मिहिर तो तुलसी को कंपनी का डायरेक्टर बताएगा और अपनी पत्नी की जमकर तारीफ करेगा.मिहिर कहता है कि वो आज जो भी है तुलसी की वजह से है.ये बात सुन तुलसी काफी इमोशनल हो जाएगी.

तुलसी और मिहिर को साथ देख नॉयना भड़कने वाली है. उसे एहसास होगा कि वो मिहिर के बिना नहीं रह सकती. वो गुस्से में मिहिर को कैसे भी हासिल करने का फैसला करेगी.इधर, तुलसी भी वृंदा की सगाई तुड़वाने का फैसला करेगी. उसके बाद वो वृंदा की शादी अंगद से करवाने की कोशिश करेगी.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: 'अनुपमा' के सामने खुलेगा अब तक का सबसे बड़ा राज, 'अनुज' की शो में होने जा रही है वापसी

Published at : 03 Oct 2025 11:35 AM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
विश्व
Pakistani Businessman Shahid Khan: कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी? जानें अंबानी और गौतम अडानी के मुकाबले कहां
कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी? जानें अंबानी और गौतम अडानी के मुकाबले कहां
क्रिकेट
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
विश्व
Pakistani Businessman Shahid Khan: कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी? जानें अंबानी और गौतम अडानी के मुकाबले कहां
कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी? जानें अंबानी और गौतम अडानी के मुकाबले कहां
क्रिकेट
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
नौकरी
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
धमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन
धमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget