स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों जमकर ड्रामा देखने को मिल रहा है. तलुसी चाहकर भी परिधि का कुछ नहीं बिगाड़ पा रगी है. शो में अभी तक आपने देखा कि तुलसी को पता चल जाता है कि रणविजय और वृंदा के मंगेतर एक-दूसरे के दोस्त हैं.

इस बात को जानने के बाद तुलसी काफी हैरान हो जाती है. दूसरी तरफ परिधि नॉयना के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है. वहीं, मिहिर के कपड़े ऑफिस से गायब हो जाते हैं. ऐसे में तुलसी फैसला करती है कि वो ऑफिस में जाकर मिहिर के कपड़े देगी.

तुलसी होगी उदास

इसी बीच शो में बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है.मिहिर के कपड़े लेकर तुलसी ऑफिस पहुंच जाती है. ऑफिस में अपनी पत्नी को देख मिहिर चौंक जाएगा. तुलसी बिना उससे बात किए वहां से जाने की कोशिश करेगी.तुलसी को उदास देख मिहिर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा.

वो तुलसी से बात करने की कोशिश करेगा. ऐसे में मिहिर को देख तुलसी रोने लगेगी. उसके बाद मिहिर उसे गले लगा लेगा.तुलसी के साथ मिहिर एक पार्टी में जाएगा, जहां उसे सम्मानित किया जाएगा. इस दौरान वो तुलसी को धन्यवाद कहेगा.

मिहिर करेगा तुलसी की तारीफ

तुलसी का नाम सुन नॉयना को जोरदार झटका लगने वाला है.इतना ही नहीं बल्कि मिहिर तो तुलसी को कंपनी का डायरेक्टर बताएगा और अपनी पत्नी की जमकर तारीफ करेगा.मिहिर कहता है कि वो आज जो भी है तुलसी की वजह से है.ये बात सुन तुलसी काफी इमोशनल हो जाएगी.

तुलसी और मिहिर को साथ देख नॉयना भड़कने वाली है. उसे एहसास होगा कि वो मिहिर के बिना नहीं रह सकती. वो गुस्से में मिहिर को कैसे भी हासिल करने का फैसला करेगी.इधर, तुलसी भी वृंदा की सगाई तुड़वाने का फैसला करेगी. उसके बाद वो वृंदा की शादी अंगद से करवाने की कोशिश करेगी.

