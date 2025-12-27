अमाल मलिक का टूट गया मिस्ट्री गर्ल के साथ रिश्ता, खुद बताई ब्रेकअप की वजह

सिंगर अमाल मलिक बिग बॉस 19 में नजर आए थे. अमाल ने टॉप 5 में भी अपनी जगह बनाई थी. उनका गेम खेलने का अंदाज फैंस को बहुत पसंद आया था. शो में अमाल ने कई बार एक मिस्ट्री गर्ल के बारे में बात की थी. जिससे वो प्यार करते हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि वो घर से बाहर आने के बाद उसे प्रपोज करेंगे. अमाल ने शो में उस लड़की की आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी. मगर अब अमाल का ब्रेकअप हो गया है. वो सिंगल हैं. उन्होंने खुद मिस्ट्री गर्ल के साथ ब्रेकअप की वजह बताई है.

अमाल ने बिग बॉस में बताया था कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करते हैं मगर उनका कनेक्शन एक तरफा है. उस लड़की को उनकी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता है. वो पहली बार अपनी फीलिंग्स के बारे में रियलिटी शो में बता रहे हैं. अब अमाल ने बताया है कि उस लड़की से उनकी बात नहीं बनी और ब्रेकअप हो गया है.

अमाल हैं सिंगल

अमाल ने फरीदून शहरयार को दिए इंटरव्यू में बताया है कि वो सिंगल हैं. वो इसके लिए शो को दोष नहीं देते हैं. मगर बाहरी दुनिया में कई तरह की कहानियां गढ़ने वालों और उनका नाम शो के सदस्यों से गलत तरीके से जोड़ने में शामिल थीं. जिस लड़की से वो प्यार करते थे वो इस इंडस्ट्री से नहीं थीं. इस वजह से उन्होंने जो सुना और देखा उस पर विश्वास कर लिया है. फिर उनसे दूरी बना ली.

उन्होंने कहा- 'मैं अभी भी सिंगल हूं. जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ है. शो की वजह से एक चीज जिंदगी से हट गई. वो बात पूरी नहीं हुई और ये बात मुझे दो दिन पहले ही समझ आ गई थी.'

इस वजह से हुआ ब्रेकअप

अमाल मलिक ने कहा- 'अफसोस की बात है कि कुछ बातें मेरी समझ से परे थीं. जिस तरह से मेरी इमेज और जर्नी को पेश किया गया वो समझ से बाहर था. शो या उसके मेकर्स को को लेकर कोई पछतावा नहीं है. मगर लोगों ने दोस्ती को शिपिंग में सम्मान को डेटिंग में और मेरी एक मुस्कान को भी मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड बताकर सुर्खियां बतोर लीं. कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं थी. कोई छुपा हुआ रिश्ता नहीं था. जो था वो मेरे दिल से शुरू हुई एक बातचीत थी.'

