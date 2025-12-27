फिल्म ‘धुरंधर’ में जैस्मिन सैंडलस और मधुबंती बागची के गाने 'शरारत' में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने धुआंधार डांस किया है और ये गाना रातोंरात हिट हो गया है. इसका हुक स्टेप इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है और कोरियोग्राफर विजय गांगुली की मां और टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली की मां भी इसे फॉलो कर रही हैं. यहां तक कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट निक जोनास ने भी इस गाने को अपने शो से पहले इस्तेमाल करके इस ट्रेंड को फॉलो किया है. इन सबके बीच यूट्यूब पर इस गाने के वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं.

जहां कई लोगों ने इसे साल का बेस्ट डांस नंबर बता रहे हैं तो वहीं कुछ नेटिज़न्स ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि किसने लाइमलाइट बटोरी और क्रिस्टल और आयशा की तुलना की जा रही है. वहीं अब, न्यूज़18 शोशा से खास बातचीत में, क्रिस्टल ने 'बचकाना' तुलना करने के बजाय, शरारत को एक ऐसे सॉन्ग के रूप में सेलिब्रेट करने पर जोर दिया है जो आयशा, जैस्मीन और मधुबंती जैसी महिलाओं का सम्मान करता है.

क्रिस्टल ने 'शरारत' में आयशा खान से तुलना पर क्या कहा?

क्रिस्टल ने कहा, "चार महिलाएं एक साथ आई हैं और यही शरारत की सबसे अच्छी बात है. मैं ट्रोलर्स को यह कहते हुए देखती हूं, 'उसने बाकी सब से बेहतर किया.' लेकिन बात ये नहीं है किसे परवाह है? सॉन्ग को एंजॉय करें और मजे करें! ये बहुत दुख की बात है कि किसी की तारीफ करने के चक्कर में दूसरे को नीचा दिखाया जाता है. मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है. वे ये नहीं समझते कि हर किसी में अपनी-अपनी प्रतिभाएं और संघर्ष होते हैं. हम सब कड़ी मेहनत करते हैं और साल दर साल लगातार अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं."

क्रिस्टल आगे कहती हैं, "एक ऐसे कमेंट से सब कुछ छीन लेना बेवकूफी और बचकानापन है. मैंने तो कई महिलाओं को ऐसी टिप्पणियां करते देखा है. एक महिला होने के नाते, हम कम से कम इतना तो कर ही सकती हैं कि दूसरी महिला को सपोर्ट करें. अगर वे सपोर्ट नहीं कर सकतीं, तो उन्हें चुप रहना चाहिए. हम लाइफ के एक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और ऐसी टिप्पणियां करके आप पूरी पीढ़ी को कई साल पीछे धकेल रहे हैं."

क्रिस्टल ने आयशा खान की जमकर की तारीफ

क्रिस्टल, आगे कहती हैं, "हमें एक-दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए और एक-दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए. सपोर्टिव महिला से भरी दुनिया खूबसूरत है. जब मैंने आयशा और खुद को स्क्रीन पर नाचते और जैस्मीन और मधुबंती को गाते देखा, तो मुझे लगा, 'वाह, मुझे अपनी दुनिया से कितना प्यार है!" वास्तव में, वह आयशा की जमकर तारीफ करती हैं. "आयशा कमाल की थीं. वह बेहद खूबसूरत हैं. वह एक बेहतरीन डांसर हैं. उन्हें अपना हुनर ​​दिखाते देखना और उन्हें चमकने देना इस प्रोसेस का एक और खूबसूरत हिस्सा था."