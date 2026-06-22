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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'वो रिकवर कर रहे हैं', पापा की मौत की झूठी खबर फैलाने वालों पर भड़के शोएब इब्राहिम

'वो रिकवर कर रहे हैं', पापा की मौत की झूठी खबर फैलाने वालों पर भड़के शोएब इब्राहिम

शोएब इब्राहिम के पिता कई दिनों से हॉस्पिटल में हैं. उन्हें हेमरेज हुआ था. अब शोएब के पिता पहले से ठीक हैं. शोएब ने अपने पिता का हेल्थ अपडेट शेयर किया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Curated By: मोनिका गुप्ता |  Updated at : 22 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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शोएब इब्राहिम के पिता लंबे समय से बीमार हैं. उनको हेमरेज हुआ था, इसके बाद वो आईसीयू में रहें. उनको कुछ दिन वेंटिलेटर पर भी रखा गया. हालांकि, अब शोएब के पिता पहले से ठीक हैं. वो रिकवर कर रहे हैं. शोएब लगातार खुद अपने पिता की हेल्थ को लेकर अपडेट दे रहे हैं. 

इसी बीच सोशल मीडिया पर शोएब के पिता के निधन को लेकर भी अफवाहें उड़ीं. अब शोएब ने इन अफवाहों को लेकर गुस्सा जाहिर किया है. शोएब ने कहा कि उनके पापा अच्छे हो रहे हैं और रिकवरी कर रहे हैं.

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पिता को लेकर गलत खबर फैलाने वालों पर भड़के शोएब

अपने लेटेस्ट व्लॉग में शोएब ने बताया कि लोग कितने असंवेदनशील होते हैं और वो इस मुश्किल समय में इस तरह की खराब और गलत खबरें फैला रहे हैं. शोएब ने कहा कि माना मेरा परिवार इन दिनों मुश्किल वक्त से गुजर रहा है. लेकिन अब पापा पहले से ठीक हैं और स्टेबल हैं. उन्होंने अपने पापा की हॉस्पिटल से फोटो नहीं दिखाई है. उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि उनके पापा की फोटो का इंटरनेट पर गलत इस्तेमाल न हो. शोएब ने फैंस से वादा किया कि जब उनके पापा के सारे मेडिकल इक्विपमेंट हट जाएंगे तब वो पापा से सभी को मिलाएंगे.

इसी के साथ शोएब ने अपने पापा के लिए दुआ करने वालों का शुक्रियाअदा किया है. बता दें कि शोएब इब्राहिम ने 20 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. वहीं शोएब और दीपिका के बेटे का बर्थडे 21 जून को हुआ था. शोएब ने इस बार बर्थडे पर भी कोई सेलिब्रेशन नहीं रखा.

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मालूम हो कि शोएब की पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम भी कैंसर से जूझ रही हैं. उन्हें लिवर कैंसर था. दीपिका की दो सर्जरी हो चुकी हैं. अब वो इम्यूनोथेरेपी ले रही हैं. दीपिका भी अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट देती रहती हैं.

Published at : 22 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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