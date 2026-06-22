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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाMaa Inti Bangaaram: बॉक्स ऑफिस पर धमाका, बनाया ये रिकॉर्ड, 3 दिन की कमाई के मामले में बनी 2026 की टॉलीवुड की 5वीं बड़ी फिल्म

Maa Inti Bangaaram: बॉक्स ऑफिस पर धमाका, बनाया ये रिकॉर्ड, 3 दिन की कमाई के मामले में बनी 2026 की टॉलीवुड की 5वीं बड़ी फिल्म

'मां इंटी बंगारम' को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर गुजरते दिन शानदार कमाई कर रही है. आइए जानते हैं समांथा रुथ प्रभु की फिल्म ने कितना कलेक्शन किया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 22 Jun 2026 04:11 PM (IST)
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समांथा रुथ प्रभु स्टारर फिल्म 'मां इंटी बंगारम'  बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. इस फिल्म में समांथा रुथ प्रभु एक्शन अवतार में नजर आए हैं. ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म है. इस फिल्म को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं फिल्म ने तीसरे दिन कितना कलेक्शन किया.

तीसरे दिन फिल्म ने किया धमाका
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन धमाकेदार कलेक्शन किया. फिल्म ने 10.10 करोड़ कमाए. फिल्म को 2965 शोज मिले और फिल्म को 53.4 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने तमिल में 60 लाख कमाए. वहीं तेलुगू में 9.50 करोड़ का कलेक्शन किया. 

फिल्म ने टोटल 23.10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. पहले दिन फिल्म का बिजनेस 5.35 करोड़ रहा. वहीं दूसरे दिन फिल्म का बिजनेस 7.65 करोड़ रहा. फिल्म ने ग्रॉस  26.69 करोड़ कमा लिए हैं. 

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दुनियाभर में भी 'मां इंटी बंगारम' का धमाका

समांथा की ये फिल्म दुनियाभर में भी झंडे गाड़ रही है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में तीसरे दिन 4 करोड़ कमाए. टोटल फिल्म ने 15.10 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 41.79 करोड़ कमाए.

2026 की टॉलीवुड की टॉप फिल्मों का 3 दिन का कलेक्शन 

इसी के साथ 2026 टॉलीवुड की 3 दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. इस लिस्ट में पहले नंबर पर 'पेद्दी' है. फिल्म ने तीन दिन में टोटल 125.5  करोड़ कमाए. दूसरे नंबर पर 'द राजा साब' है. फिल्म ने 108 करोड़ कमाए तीन दिनों में. तीसरे नंबर पर 'मन शंकर वारा प्रसाद गारू' है. फिल्म ने तीन दिन में 79.85 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे नंबर पर 'उस्ताद भगत सिंह' है. फिल्म ने 52.85 करोड़ का कलेक्शन किया और पांचवें नंबर पर 'इंटी मां बंगारम' है.

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वहीं ओपनिंग वीकेंड की बात करें तो फिल्म छठे नंबर पर है. पहले नंबर पर 'मन शंकर वारा प्रसाद गारू' 157.9 करोड़ की कमाई के साथ है. दूसरे नंबर पर पेद्दी है. 'पेद्दी' ने 157.65 करोड़ कमाए. तीसरे नंबर पर द राजा साब 108 करोड़ की कमाई के साथ है. चौथे नंबर पर उस्ताद भगत सिंह 60.35 करोड़ की कमाई के साथ है. पांचवें नंबर पर Anaganaga Oka Raju है. फिल्म ने 33.95 करोड़ कमाए. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 22 Jun 2026 04:08 PM (IST)
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