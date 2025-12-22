स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में हाई वोल्टेज ड्रामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. वैसे शो के लेटेस्ट एपिसोड में छह साल का लीप दिखाया गया है, जिसके बाद शो की कहानी एक-दम बदली हुई नजर आ रही है. तुलसी और मिहिर को देख अब एक पॉजिटिव वाइब आ रही है.

दोनों एक-दूसरे से अलग होकर नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं. मिहिर से बहुत दूर तुलसी ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है. वहीं, मिहिर का लुक भी लीप के बाद थोड़ा बदल चुका है. शो के पहले प्रोमो को देख ऐसा लग रहा था कि मिहिर ने नॉयना संग शादी कर ली है.

मिहिर ने नहीं की नॉयना संग शादी

लेकिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नॉयना ने बेशक तुलसी के घर में अपनी जगह बना ली है, लेकिन मिहिर के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई है. जी हां, मिहिर और नॉयना एक छत के नीचे तो रहते हैं. लेकिन, शादीशुदा नहीं हैं. वो एक-दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं, केयर-टेकर हैं लेकिन पति-पत्नी बिल्कुल भी नहीं है.

मिहिर ये बात खुद नॉयना की मां से कहता है. उसके बाद मिहिर से नॉयना पूछती है कि वो उससे कब शादी करेगा. मिहिर बोलता है कि जब तलाक हो जाएगा. नॉयना कहती है कि ये तलाक कब होगा.मिहिर कहता है कि तुमने तुलसी के साथ इतना बुरा किया है कि पता नहीं वो कहां जाकर छिप गई है.

जब तक वो नहीं आएगी तलाक नहीं होगा.नॉयना कहती है कि तुलसी के बिना तलाक नहीं हो सकता, मिहिर कहता है बिल्कुल भी नहीं. वहीं, दूसरी तरह तुलसी के बच्चे नॉयना को अपनी मां नहीं मानते. इधर, परी की जिंदगी बद से बत्तर हो चुकी है, क्योंकि उसने अपनी मां की बात नहीं सुनी.

रणविजय करता है परी की पिटाई

अब परी की जिंदगी में पछताने के शिवा कुछ नहीं बचा है. परी और रणविजय की एक बेटी भी हो चुकी है. लेकिन, परी पर रणविजय खूब अत्याचार करता है.उसकी खूब पिटाई करता है. परी अपने जख्म छिपाकर सबके सामने घूमती है. परी को उसके कर्मो की सजा जो मिल रही है.

यहां तक की विरानी हाउस में परी का जन्मदिन तक किसी को याद नहीं रहता है. परी कहती है कि एक वो थीं जिसे सब याद रहता था. मिहिर भड़क जाता है और कहता है कि उसको गए छह साल हो चुके हैं. तुलसी के बाद शांति निकेतन तबाह हो चुका है.

