हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 18' ने बदली शिल्पा शिरोडकर की जिंदगी, स्पेशल पोस्ट कर एक्ट्रेस ने कबूला

'बिग बॉस 18' ने बदली शिल्पा शिरोडकर की जिंदगी, स्पेशल पोस्ट कर एक्ट्रेस ने कबूला

Shilpa Shirodkar On Bigg Boss 18: शिल्पा शिरोडकर ने 'बिग बॉस 18' में जाने के एक साल पूरे होने पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने इस दौरान कबूल किया है कि इस शो ने उनकी लाइफ बदल दी है.

By : आईएएनएस | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 06 Oct 2025 11:25 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर पिछले साल 'बिग बॉस-18' में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई थीं. इससे पहले उनका करियर ग्राफ नीचे जा रहा था. कई सालों से उनकी कोई फिल्म नहीं आई. अब शिल्पा शिरोडकर ने बताया है कि उनका करियर पटरी पर आ गया है. इसका श्रेय सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ को जाता है.

'बेवफा सनम' की अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर ‘बिग बॉस’ से अपने कुछ वीडियो और तस्वीरें शेयर कीं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे इस शो में हिस्सा लेने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई.

'मेरी जिंदगी को नई दिशा दी'
इस शो में बिताए अपने दिनों को याद करते हुए शिल्पा शिरोडकर ने लिखा- 'एक साल पहले मैंने उस घर में कदम रखा था, जिसने मेरी जिंदगी को नई दिशा दी. बिग बॉस 18 की दुनिया. पीछे मुड़कर देखती हूं, तो वो मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल, दिलचस्प और सबसे खूबसूरत पल लगते हैं. मैं उस एक्सपीरियंस को किसी भी चीज से बदलना नहीं चाहूंगी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shilpa Shirodkar Ranjit (@shilpashirodkar73)


'मैं हमेशा बिग बॉस और उनके होस्ट की फैन रहूंगी'
अपने साथी कंटेस्टेंट और बिग बॉस टीम के लिए आभार जाहिए करते हुए शिल्पा शिरोडकर ने आगे लिखा- 'बिग बॉस टीम, मेरे परिवार (साथी कंटेस्टेंट), और सभी फैंस, इस सफर को इतना खास बनाने के लिए दिल से शुक्रिया. सलमान खान का खास तौर पर आभार, जिनका मार्गदर्शन मेरे लिए अनमोल रहा. मैं हमेशा बिग बॉस और उनके होस्ट की फैन रहूंगी! और आप तो जानते ही हैं, अगर कभी घर के दरवाजे फिर से मेरे लिए खुलें, तो मैं बिना देर किए दौड़कर वापस आ जाऊंगी.'

सलमान खान के साथ शेयर की फोटो
इस पोस्ट के साथ शिल्पा शिरोडकर ने सलमान खान के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की है. इसमें वह एक नकली कार में उनके साथ बैठी दिखाई दे रही हैं. पोस्ट में उन्होंने कई वीडियो भी शेयर किए हैं. इनमें वह ‘बिग बॉस’ हाउस में साथी कंटेस्टेंट के साथ अलग-अलग टास्क परफॉर्म करती दिख रही हैं.

शिल्पा शिरोडकर का वर्कफ्रंट
बता दें कि शिल्पा शिरोडकर फिनाले से कुछ दिन पहले 'बिग बॉस' के घर से बाहर हो गई थीं. उस सीजन में करण वीर मेहरा ने ट्रॉफी उठाई थी. शिल्पा शिरोडकर बहुत जल्द बहुचर्चित सुपरनैचुरल ड्रामा ‘जटाधारा’ में सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू के साथ नजर आएंगी.

Published at : 06 Oct 2025 11:21 PM (IST)
Shilpa Shirodkar Bigg Boss 18 SALMAN KHAN Jatadhara
Embed widget