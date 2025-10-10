टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली सारा खान इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.एक्ट्रेस ने सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक संग कोर्ट मैरिज की है. सारा और कृष ने 6 अक्तूबर को कोर्ट मैरिज की और फोटोज शेयर कर फैंस को इस बारे में जानकारी दी.

हिंदू एक्टर कृष पाठक संग शादी करके एक तरफ सारा बेहद खुश हैं तो वहीं लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. अब भला-बुरा कहने वाले को एक्ट्रेस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है.सारा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने शादी पर बधाई देने वाले और प्यार बरसाने वाले पर आभार व्यक्त किया है और ट्रोल्स को करारा जवाब भी दिया है.

कृष ने बरसाया प्यार

वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में सारा ने लिखा,'धन्यवाद सभी को, और प्यार, प्यार और केवल प्यार आप सभी को.'एक्ट्रेस के पति कृष ने उनके इस पोस्ट पर दिल छूने वाला कमेंट लिखा है,'तुझ में रब दिखता है..यारा मैं क्या करूं.'

वीडियो में हिंदू लड़के से शादी करने पर ट्रोल करने वालों को सारा ने जवाब देते हुए कहा,'हमारी फैमिली ने हमें सभी का सम्मान करना सिखाया है.' वीडियो में सारा ने जोर देते हुए कहा कि कृष और वो अलग-अलग परिवार और अलग-अलग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं लेकिन समान मूल्यों को साझा करते हैं.'

View this post on Instagram A post shared by Saaraa Khan (@ssarakhan)

किसी भी धर्म का न करें अपमान

एक्ट्रेस ने कहा,'कृष और मैं अलग-अलग संस्कृतियों से हैं लेकिन हम दोनों मानते हैं कि हमारे धर्मों ने हमे प्यार सिखाया है. हमारे परिवरों ने हमें किसी को चोट ना पहुंचाना सिखाया है और दूसरों का सम्मान करना सिखाया है.'एक्ट्रेस ने वीडियो के जरिए किसी भी धर्म का अपमान न करने की अपील की है.'

एक्ट्रेस ने कहा,'कोई भी धर्म आपको किसी अन्य धर्म या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं सिखाता है. आपके साथ अपनी शादी की न्यूज शेयर कर खुशियां बांट रहे थे.किसी की पर्मिशन नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हमें पहले ही अपने परिवार और कानून की मंजूरी मिल चुकी है. बता दें कोर्ट मैरिज के बाद सारा और कृष दिसंबर में ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं.

