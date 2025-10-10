हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजननिकाह करेंगी और सात फेरे भी लेंगी, ट्रोलर्स से 'लक्ष्मण' की बहू ने कहा- खुदा ने बस मोहब्बत करना सिखाया है

निकाह करेंगी और सात फेरे भी लेंगी, ट्रोलर्स से 'लक्ष्मण' की बहू ने कहा- खुदा ने बस मोहब्बत करना सिखाया है

'बिदाई' में साधना की भूमिका निभाकर घर-घर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली सारा खान ने हाल ही में रामायण के लक्ष्मण यानी सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक के संग शादी की है. शादी के बाद एक्ट्रेस ट्रोल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली सारा खान इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.एक्ट्रेस ने सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक संग कोर्ट मैरिज की है. सारा और कृष ने 6 अक्तूबर को कोर्ट मैरिज की और फोटोज शेयर कर फैंस को इस बारे में जानकारी दी.

हिंदू एक्टर कृष पाठक संग शादी करके एक तरफ सारा बेहद खुश हैं तो वहीं लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. अब भला-बुरा कहने वाले को एक्ट्रेस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है.सारा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने शादी पर बधाई देने वाले और प्यार बरसाने वाले पर आभार व्यक्त किया है और ट्रोल्स को करारा जवाब भी दिया है.

कृष ने बरसाया प्यार

वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में सारा ने लिखा,'धन्यवाद सभी को, और प्यार, प्यार और केवल प्यार आप सभी को.'एक्ट्रेस के पति कृष ने उनके इस पोस्ट पर दिल छूने वाला कमेंट लिखा है,'तुझ में रब दिखता है..यारा मैं क्या करूं.'

वीडियो में हिंदू लड़के से शादी करने पर ट्रोल करने वालों को सारा ने जवाब देते हुए कहा,'हमारी फैमिली ने हमें सभी का सम्मान करना सिखाया है.' वीडियो में सारा ने जोर देते हुए कहा कि कृष और वो अलग-अलग परिवार और अलग-अलग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं लेकिन समान मूल्यों को साझा करते हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saaraa Khan (@ssarakhan)

किसी भी धर्म का न करें अपमान

एक्ट्रेस ने कहा,'कृष और मैं अलग-अलग संस्कृतियों से हैं लेकिन हम दोनों मानते हैं कि हमारे धर्मों ने हमे प्यार सिखाया है. हमारे परिवरों ने हमें किसी को चोट ना पहुंचाना सिखाया है और दूसरों का सम्मान करना सिखाया है.'एक्ट्रेस ने वीडियो के जरिए किसी भी धर्म का अपमान न करने की अपील की है.'

एक्ट्रेस ने कहा,'कोई भी धर्म आपको किसी अन्य धर्म या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं सिखाता है. आपके साथ अपनी शादी की न्यूज शेयर कर खुशियां बांट रहे थे.किसी की पर्मिशन नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हमें पहले ही अपने परिवार और कानून की मंजूरी मिल चुकी है. बता दें कोर्ट मैरिज के बाद सारा और कृष दिसंबर में ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना के एक चाल से उजड़ेगा 'तुलसी' का संसार, हनी ट्रैप में फंसेगी परिधि

Published at : 10 Oct 2025 09:36 AM (IST)
Tags :
Sara Khan Sunil Lehri :Ramayana Krishh Pathak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
बिहार
Bihar Election 2025: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
बिहार चुनाव: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: NDA को बड़ा झटका, Santosh Kushwaha RJD में शामिल होंगे!
IPS Officer Case: Y Puran Kumar की पत्नी की शिकायत पर FIR, 15 अफसरों पर गाज!
Model Code Violation: MP Pappu Yadav पर FIR, Vaishali में नोट बांटने का आरोप
Baghpat Breaking: बागपत में फटी गैस पाइपलाइन, JCB मशीन से हुई क्षतिग्रस्त | ABP News
Cough Syrup Deaths: जहरीले कफ सिरप से छिंदवाड़ा में अबतक 21 बच्चों की मौत | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
बिहार
Bihar Election 2025: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
बिहार चुनाव: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाईयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाईयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
जनरल नॉलेज
Bihar Election: बिहार में सबसे पहले किस बाहुबली ने लड़ा था चुनाव, जानें कैसे रहे थे नतीजे?
बिहार में सबसे पहले किस बाहुबली ने लड़ा था चुनाव, जानें कैसे रहे थे नतीजे?
यूटिलिटी
Metro Rules: मेट्रो में इन चीजों के साथ नहीं कर सकते सफर, जानें लिस्ट में क्या-क्या शामिल?
मेट्रो में इन चीजों के साथ नहीं कर सकते सफर, जानें लिस्ट में क्या-क्या शामिल?
यूटिलिटी
करवाचौथ पर मिठाई खरीदते वक्त रहें सावधान, कहीं नकली मिठाई न आ जाए घर
करवाचौथ पर मिठाई खरीदते वक्त रहें सावधान, कहीं नकली मिठाई न आ जाए घर
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget