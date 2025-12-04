सारा-कृष ने अपनी हल्दी सेरमनी में की जमकर मस्ती, कोर्ट मैरिज के बाद अब रीति-रिवाजों से शादी करेगा कपल
Sara Khan And Krish Pathak Haldi: इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल सारा खान और कृष पाठक ने कोर्ट मैरिज की थी. लीगल मैरिज के बाद अब कपल पूरे विधि–विधान से शादी करने वाला है. आज उनकी हल्दी सेरेमनी थी.
सारा खान और कृष पाठक के शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं. 6 अक्टूबर को कपल ने इंटीमेट सेरेमनी में कोर्ट मैरिज की थी. अब 2 महीने बाद दोनों ने पूरे रीति–रिवाजों के साथ शादी करने का फैसला किया है. सोशल मीडिया पर दोनों के वेडिंग फंक्शंस की तस्वीरें और वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं. हल्दी सेरेमनी के अनसीन मूमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
कोर्ट मैरिज के बाद अब टेलीविजन इंडस्ट्री के लवेबल कपल सारा खान और कृष पाठक ने रीति रिवाजों से शादी करने का फैसला शुरू किया है. इसके साथ ही दोनों के वेडिंग फंक्शंस भी धूम–धाम से शुरू हो चुके हैं. सोशल मीडिया पर कई विडियोज वायरल हुए जहां कपल को अपनी हल्दी सेरेमनी एंजॉय करते देखा जा सकता है. दोनों ने खूब डांस किया और दोस्तों संग काफी एंजॉय भी किया. अपने इस स्पेशल मोमेंट को कपल ने काफी एंजॉय किया और फैंस भी लगातार अपनी इस फेवरेट जोड़ी पर प्यार बरसा रहे हैं.
सारा खान को लगी कृष के नाम की हल्दी
सारा खान के हल्दी सेरेमनी के आउटफिट की बात करें तो एक्ट्रेस ने इस मौके पर येलो कलर का लहंगा कैरी किया था जिसके ब्लाउज में बारीक कारीगरी की गई है. फूलों वाली एक्सरीज पेयर करते हुए उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया. वहीं दूल्हे राजा कृष पाठक भी येलो कुर्ता और वाइट पायजामा पहने बेहद हैंडसम लगे. कपल के क्यूट मूमेंट्स को देख फैंस अपना दिल हार बैठे हैं.
एक साल तक डेट करने के बाद की शादी
सारा खान टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी–मानी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं. बिग बॉस 4 का हिस्सा बन उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी गेन की थी. कृष पाठक भी टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक हैं. दोनों की मुलाकात म्यूजिक वीडियो 'डर डर जाऊं' के शूटिंग के दौरान हुई थी. वक्त के साथ कपल की नजदीकियां बढ़ने लगीं.
बता दें कि ये सारा खान की दूसरी शादी है. इससे पहले सारा ने अली मर्चेंट संग पहले उन्होंने सात फेरे लिए लेकिन 2 महीने में ही रिश्ता टूट गया. इसके बाद कृष पाठक ने सारा खान की जिंदगी में प्यार की कमी पूरी की और एक साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 6 अक्टूबर को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज कर ली थी.
