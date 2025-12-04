सलमान खान के विवादित शो 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं. इन दिनों घर में खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. अब इसी बीच शो के लेटेस्ट एपिसोड को देख हर कोई हैरान रह गया.बीती रात बिग बॉस के घर में ओपन माइक नाइट का आयोजन किया गया था, जहां सभी कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे पर जोक्स मारते नजर आए.

लेकिन, सोशल मीडिया पर गौरव खन्ना के एक बयान ने सनसनी मचा दी है. उसकी वजह से एक्टर जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं. तो चलिए जानते हैं आखिर गौर ने क्या कहा है, जो इतना हंगामा मच गया है.दरअसल, रोस्ट सेशन के दौरान गौरव खन्ना ने फरहाना भट्ट को लेकर ऐसा कॉमेंट कर दिया है, जिसे सुनकर हर कोई भड़क गया.

गौरव ने खोली फरहाना की पोल

गौरव ने कहा,'वो चीजों को अलग नजरिए से दखती हैं. वो चाहती हैं कि यहां पर जितने भी हम बैठे हैं, वो यहां पर भी उनको जॉब ऑफर दे देती हैं. स्टार्टिंग में अगर आपने शो देखा हो,तो हमारा एक बहुत ही फ्री दोस्त (अभिषेक बजाज) था. फरहाना ने उसको एक माइंड ब्लोइंग ऑफर दिया था कि एक हफ्ते का बॉयफ्रेंड बनेगा क्या.लेकिन वो ऑफर के बाद ट्रांसफर हुआ बसीर अली को.'

गौरव के इस बयान ने सोशल मीडिया पर सनसनी मजा दी है. सोशल मीडिया यूजर्स गौरव पर फरहाना का कैरेक्टर असैसिनेट करने का इल्जाम लगाया, यानी उनकी इमेज खराब करने का.बता दें ओपन माइक नाइट के दौरान गुरलीन पन्नू, सुमैरा शेख और कुल्लू गेस्ट बनकर पहुंचे थे.

इनके अलावा अमाल मलिक, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट जैसे कंटेस्टेंट थे. 'बिग बॉस 19' को उसके टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं. मिड वीक एविक्शन में मालती चाहर घर से बाहर जा चुकी हैं. जल्द ही इस सीजन को उसका विनर मिलने वाला है. कयास लगाया जा रहा है कि गौरव खन्ना इस बार ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं.

