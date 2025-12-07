Bigg Boss 19 Finale Live: बिग बॉस 19 का फिनाले आज, सलमान खान के शो का कौन होगा विनर?
Bigg Boss 19 Finale Winner Live: बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले आज होने वाला है. इस ग्रैंड फिनाले में कई बड़े-बड़े सेलेब्स भी नजर आएंगे. शो का विनर कौन होगा ये देखना मजेदार होगा.
बिग बॉस 19 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले हैं. शो सलमान खान ने होस्ट किया. बिग बॉस 19 को फैंस ने बहुत प्यार दिया. शो टीआरपी रेटिंग्स में भी टॉप 10 में रहा. शो में लड़ाई-झगड़े के साथ-साथ दोस्ती भी देखने को मिली. बिग बॉस 19 की जर्नी रोलरकोस्टर राइड की तरह थी.
बिग बॉस 19 के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स
बिग बॉस 19 के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और फराहा भट्ट हैं. सभी कंटेस्टेंट्स ने अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी फैंस को दिखाई. एक तरफ तान्या मित्तल ने अपनी गप्पबाजी से काफी कंटेंट दिया तो गौरव खन्ना ने अपनी शांत और दीमाग वाली पर्सनैलिटी से पूरे घर पर राज किया. वहीं फरहाना भट्ट का तुनकमिजाज और प्रणीत का कॉमेडी अंदाज काफी पसंद किया गया. वहीं अमाल मलिक को भी फैंस ने बहुत पसंद किया था.
शो में अशनूर कौर भी अच्छा परफॉर्म कर रही थीं. फैंस उन्हें टॉप 3 में देख रहे थे. लेकिन एक इंसीडेंट की वजह से उन्हें शो से बाहर होना पड़ा. दरअसल, एक टास्क में अशनूर तान्या मित्तल पर लकड़ी का फट्टा फेंकती दिख रही हैं. इसी कारण से सलमान खान ने अशनूर को घर से बाहर कर दिया था. अशनूर का कहना था कि उन्होंने ये जानकर नहीं किया था. लेकिन बिग बॉस के रूल्स टूटने की वजह से उन्हें बाहर किया गया.
बिग बॉस 19 24 अगस्त से शुरू हुआ था. शो की टैग लाइन थी बिग बॉस: इस बार चलेगी घरवालों की सरकार. शो में 18 कंटेस्टेंट्स नजर आए थे. शो की ट्रॉफी भी फैंस को दिखा दी गई है. रिपोर्ट्स हैं कि इस बार विनर को 50 लाख रुपये की प्राइजमनी मिलेगी.
बिग बॉस 19 के फिनाले में स्पेशल गेस्ट
बिग बॉस 19 का फिनाले काफी ग्रैंड होने वाला है. शो में कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे स्पेशल गेस्ट के तौर पर पहुंचेंगे. दोनों अपनी फिल्म तू मेरी मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी को प्रमोट करेंगे.
Bigg Boss 19 Finale Live: कब और कहां देखें बिग बॉस 19?
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले को रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. वहीं ओटीटी के बाद ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले कलर्स चैनल पर रात 10:30 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा.
Bigg Boss 19 Finale Live: कौन हैं टॉप 5 कंटेस्टेंट?
