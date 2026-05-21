32 साल की उम्र में वर्जिन हैं सना मकबूल, ब्रेकअप के बाद फ्यूचर पार्टनर को लेकर कहा- 'लड़का नहीं, मर्द चाहिए'
Sana Makbul Interview: सना मकबूल ने हाल ही में अपने रिलेशनशिप, प्यार और शादी को लेकर खुलकर बात की. साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि वो अब भी वर्जिन हैं और ब्रेकअप के बाद से किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं.
टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल इन दिनों अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. बिग बॉस ओटीटी 3 जीतने के बाद सना लगातार सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप और शादी को लेकर खुलकर बात की है. सना ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड, प्यार और धर्म को लेकर कई ऐसे बयान दिए, जिनकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.
सना के लाइफ में रोमांस नहीं है
फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में सना मकबूल ने कहा कि वो अब भी वर्जिन हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने धर्म की वजह से ऐसा हैं, तो उन्होंने कहा, 'मैं अपनी वजह से वर्जिन हूं. मैं किसी पर भरोसा नहीं करती क्योंकि वो मेरा दिल तोड़ सकते हैं. मैं किसी डेटिंग ऐप पर नहीं हूं.' सना ने बताया कि उनकी जिंदगी में इस वक्त कोई रोमांस नहीं है.
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सना ने आगे कहा, 'मैंने काफी समय से हुकअप नहीं किया है और किसी को किस भी नहीं किया है.' उन्हें अपने लिए लड़का नहीं, बल्कि मर्द चाहिए, एक जेंटलमैन पार्टनर चाहिए. सना का कहना है कि उनके लिए धर्म मायने रखता है, लेकिन वो चाहती हैं कि उनका पार्टनर खुले विचारों वाला हो. उन्होंने कहा, 'मैं इतनी धार्मिक भी नहीं हूं, ना मैं हिजाब पहनती हूं. मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मॉर्डन भी हूं. मैं चाहती हूं कि मेरा पार्टनर मुझे बदलने की कोशिश ना करे और मेरे धर्म को खुले दिल से स्वीकार करे.'
बॉयफ्रेंड संग हुआ ब्रेकअप
बता दें कि 32 साल की सना मकबूल एक समय बिजनेसमैन श्रीकांत बुरेड्डी के साथ रिश्ते में थीं, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया. हालांकि रिश्ता खत्म होने के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त हैं. सना ने बिग बॉस ओटीटी 3 जीतकर पॉपुलैरिटी हासिल की थी. शो में उनके बेबाक अंदाज और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. टीवी के अलावा सना कई म्यूजिक वीडियोज और शोज में भी नजर आ चुकी हैं.
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