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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'इसीलिए बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है,' भारती सिंह ने बेटे काजू को लेकर किया मजेदार खुलासा

'इसीलिए बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है,' भारती सिंह ने बेटे काजू को लेकर किया मजेदार खुलासा

Bharti Singh latest Vlog: भारती सिंह ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बेटे काजू से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाकर सभी को हंसा दिया. साथ ही उन्होंने परिवार के साथ बिताए खास पलों और यादगार सफर की भी झलक दिखाई.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 15 Jul 2026 03:58 PM (IST)
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कॉमेडियन भारती सिंह अपने मजेदार अंदाज से फैंस को हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़तीं. इस बार भी उन्होंने बेटे काजू को लेकर ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर हर कोई ठहाके लगाने लगा. आइए जानते हैं आखिर भारती ने ऐसा क्या कहा, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

भारती सिंह ने बताया काजू से जुड़ा मजेदार किस्सा

कॉमेडियन भारती सिंह ने एक वीडियो में बेटे काजू को लेकर एक मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में बताया कि उनका बेटा यशवीर (जिसे प्यार से काजू कहा जाता है) थाईलैंड में कंसीव हुआ था, इसलिए वे थोड़ा बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है. इतना सुनते ही सभी की हंसी छूट गई.

वीडियो में सुनाई दिलचस्प बात

अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक मजेदार बातचीत वाले वीडियो में भारती ने कहा, 'काजू थाईलैंड में कंसीव हुआ था. इसीलिए वे थोड़ा बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है.'उनकी ये बात सुनकर आस-पास मौजूद सभी लोग हंसने लगे.

 
 
 
 
 
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दो बेटों के माता-पिता हैं भारती और हर्ष
जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि भारती और उनके पति, राइटर हर्ष लिम्बाचिया पिछले साल दिसंबर में दूसरी बार माता-पिता बने, जब काजू पैदा हुआ. वे पहले से ही 4 साल के लड़के गोला उर्फ लक्ष्य के माता-पिता हैं, जिसका जन्म अप्रैल 2022 में हुआ था.कुछ दिन पहले, भारती और हर्ष ने अपने 7 महीने के बच्चे काजू की अन्नप्राशन सेरेमनी मनाई, जो उसको पहली बार ठोस आहार (सॉलिड फ़ूड) खिलाने का मौका था.अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में, भारती और हर्ष बच्चे काजू को अपनी गोद में लिए हुए दिखे, जबकि मेहमान उसे खीर खिला रहे थे.

इस साल 3 जुलाई को, भारती सिंह ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ गोवा की यादगार ट्रेन यात्रा के साथ अपने जन्मदिन का जश्न मनाया. अपने यूट्यूब व्लॉग चैनल पर, भारती ने रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन में चढ़ने तक की पूरी यात्रा का वीडियो शेयर किया था.

पूरा परिवार साथ आया नजर
इस व्लॉग में उनके पति हर्ष लिम्बाचिया, उनके बच्चे, भारती की मां, उनकी बहनें और उनकी प्रोफेशनल टीम के अन्य सदस्य शामिल थे.वीडियो में ग्रुप को रेलवे प्लेटफॉर्म पर धैर्यपूर्वक अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए दिखाया गया, जिसके बाद वे ट्रेन के डिब्बों में अपनी जगह पर बैठे और साथ में आराम से यात्रा का आनंद लिया.

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व्लॉग की खास बातों में से एक परिवार का घर का बना खाना था. भारती ने बताया कि वे घर से ही खाना साथ लाए थे. भारती ने बताया था कि उन्होंने बच्चों को रेलवे के रोमांच और मजे का अनुभव कराने के लिए जान-बूझकर फ्लाइट के बजाय ट्रेन को चुना था.

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Published at : 15 Jul 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Bharti Singh Harsh Limbachiya Yashveer Kaju
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