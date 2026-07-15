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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन7 साल के लीप के बाद 'उड़ने की आशा' में आएगा नया मोड़, बदल जाएगा रेणुका का किरदार

7 साल के लीप के बाद 'उड़ने की आशा' में आएगा नया मोड़, बदल जाएगा रेणुका का किरदार

Udne Ki Aasha 7 Year Leap: 'उड़ने की आशा' सीरियल में 7 साल का लीप आने वाला है, जिसमें सायली की सास रेणुका यानी राधिका विद्यासागर शो को अलविदा कह रही है. अब उनकी जगह इस नए किरदार की एंट्री हुई है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 15 Jul 2026 01:59 PM (IST)
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टीवी सीरियल 'उड़ने की आशा' इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में शो से एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जो दर्शकों को चौंका सकती हैं. प्रोड्यूसर राहुल कुमार तिवारी के इस शो का प्रोमो हाल ही में रिलीज हुआ, जिसमें दिखाया गया कि जल्द ही 7 साल का लीप आने वाला है. हालांकि सालों बाद किरदारों के चेहरे भी बदलने वाले है. आइए इसके बारे में डिटेल में जानते है.

7 साल बाद बदलेगी कहानी

हाल ही में आए प्रोमो में 7 साल बाद सब कुछ बदलने वाला है. देशमुख परिवार टूट जाता है और सचिन-सायली भी अलग हो जाते है. इतना ही नहीं, सायली की सास रेणुका का किरदार भी बदलने वाला है, जिन्होंने अपने कठोर किरदार से अपनी पहचान बनाई थी. एक्ट्रेस राधिका विद्यासागर को रेणुका के किरदार में खूब पसंद किया गया, हालांकि अब वो इस शो को अलविदा कर रही है. उनकी जगह पर अब 'मैडम सर' की पॉपुलर एक्ट्रेस सोनाली नाइक नजर आएंगी और उन्होंने खुद इसकी जानकारी सास बहू और साजिश को दी है.

 
 
 
 
 
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इसके अलावा रोशनी और तेजस बच्चे की परवरिश लक्ष तेजस देशमुख के तौर पर करेंगे. कहानी में ये ट्विस्ट लीप से पहले हुई एक सीन में हुआ था. अस्पताल में बच्चों की अदला-बदली कर दी गई थी, जिसके वजह से आने वाले नए ट्रैक की शुरुआत हुई है. 

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शो में आएगा नया ट्विस्ट 

बता दें कि शो उड़ने की आशा में आने वाला ट्रैक दर्शकों को सायली का एक बिल्कुल अलग रूप दिखाएगा, जो भावनाओं, संघर्ष और नए रिश्तों से जुड़ी होगी. वहीं शो की शुरुआत 2024 में हुई थी, तब से अब तक ये दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रही और टीआरपी लिस्ट में भी जगह बनाए रखी है. कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोरा जैसे लीड कलाकारों की केमिस्ट्री और कहानी खूब पसंद किया जा रहा है, हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि लीप के बाद आने वाले नए मोड़ कहानी को किस दिशा में ले जायेंगे. 

ये भी पढ़ें: Lock Upp Season 2: शो से बाहर हुईं माधुरी ग्रोवर, जाते-जाते आकांक्षा चौधरी को दे गईं बड़ा सरप्राइज, रो पड़े रितेश देशमुख

Input By : विशाल कुमार शर्मा
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Published at : 15 Jul 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
TV News Udne Ki Aasha
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