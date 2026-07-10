'रिलेशनशिप मुझे अलाउड नहीं है...', रिश्तों और प्यार को लेकर समर्थ जुरेल का छलका दर्द

हाल ही में कलर्स का पॉपुलर रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' खत्म हुआ है. इस शो ने कई महीनों तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. शो के सभी कलाकारों के साथ-साथ समर्थ जुरेल और अभिषेक की जोड़ी भी देखने लायक होती थी. इसी बीच नयनदीप रक्षित ने समर्थ के घर का होम टूर दिया, जिसमें घर के साथ उन्होंने कई चीजों के बारे में खुलकर बात की. हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें समर्थ रिलेशनशिप को लेकर बयान देते नजर आए.

लोग पूछते हैं सवाल

वायरल वीडियो में जब नयनदीप ने रिलेशनशिप के बारे में पूछा, तो समर्थ ने कहा, 'रिलेशनशिप मुझे अलाउड नहीं है.' तब नयनदीप उनसे पूछते है कि 'किसने अलाउड नहीं किया? गर्लफ्रेंड है? कौन है? आपने किसको कमिटमेंट दिया है?'

तो समर्थ ने कहा, 'नहीं अभी नहीं. अभी कुछ नहीं है. मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग बार-बार लड़कियों यानी गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते रहते हैं कि क्या अपडेट है? क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आता.' अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया है और सभी कमेंट में इसे एक्टर और डांसर ईशा मालवीय के साथ जोड़ रहे हैं.

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ईशा और समर्थ का रिश्ता

बता दें कि समर्थ जुरेल और ईशा मालवीय की मुलाकात कलर्स के शो 'उडारियां' में हुई, जहां दोनों दोस्त बने और डेट करने लगे. वहीं 'बिग बॉस 17' में जब समर्थ की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, तो ईशा ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया. हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि वो दोनों रिश्ते में है. वहीं कुछ समय बाद 2024 में उनका ब्रेकअप हो गया.

ब्रेकअप को लेकर ईशा ने टेली चक्कर से बातचीत में कहा था कि दोनों की सोच नहीं मिल रही थी इसीलिए उन्होंने अपने मेंटल पीस के लिए इस रिश्ते से खुद को बाहर कर लिया. इसके बावजूद उन्हें 'लाफ्टर शेफ्स' में साथ देखा गया, जहां दोनों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

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