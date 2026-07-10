'धमाल '4 में कैसे नजर आए सतीश कौशिक? 3 साल पहले हो गया था निधन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धमाल '4 में कैसे नजर आए एक्टर सतीश कौशिक? 3 साल पहले हो गया था निधन

'धमाल '4 में कैसे नजर आए एक्टर सतीश कौशिक? 3 साल पहले हो गया था निधन

Dhamaal 4: अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' की शुरुआत में ही मेकर्स ने दर्शकों को एक सरप्राइज दिया है. फिल्म में दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक भी नजर आ रहे हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Jul 2026 06:32 PM (IST)
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अजय देवगन की मच अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' ने आज यानी 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा साथ मिल रहा है. धमाल की 4 इंस्टॉलमेंट आ चुकी है. धमाल 4 के आखिरी में आखिरी में पांचवी इंस्टॉलमेंट के आने का हिंट भी दे दिया गया जिसने फैंस को खुश कर दिया. वहीं इसने शुरुआत में एक बड़ा सरप्राइज भी दिया. इसमें अभिनेता सतीश कौशिक भी नजर आए जिनका तीन साल पहले ही निधन हो गया था.

सतीश कौशिक को दी श्रद्धांजलि

बता दें कि धमाल 4 की शुरुआत में सतीश कौशिक को फिल्म में दिखाया गया है. वो 'बाटा भाई' वाले किरदार में नजर आए थे. गौरतलब है कि सतीश कौशिक धमाल फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म 'डबल धमाल' का हिस्सा रहे थे. इसमें उन्होंने 'बाटा भाई' का किरदार अदा किया था और अब उन्हें इसी अंदाजा में धमाल 4 में दिखाया गया है. इसके जरिए दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

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कैसे 'धमाल 4' में नजर आए सतीश कौशिक?

कई फैंस के मन में ये सवाल भी होगा कि जिस एक्टर का तीन साल पहले ही निधन हो गया वो भला अब कैसे किसी फिल्म में नजर आ सकता है? तो आपको बता दें कि CGI और AI (कम्प्यूटर और आर्टिफिशियल एजेंसी) तकनीक की मदद से सतीश कौशिक को मेकर्स ने बड़े पर्दे पर दिखाया है.

2023 में छोड़ दी थी दुनिया

सतीश कौशिक बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता थे. कॉमेडी किरदारों के लिए पहचाने गए सतीश ने कई दफा गंभीर किरदारों से भी महफिल लूटी थी. राम लखन, साजन चले ससुराल, उड़ता पंजाब, मिस्टर इंडिया और दीवाना मस्ताना सहित कई सफल फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था. जबकि कागज, तेरे नाम और हम आपके दिल में रहते हैं जैसी फिल्मों के वो डायरेक्टर रहे. उनका मार्च 2023 में निधन हो गया था.

 
 
 
 
 
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'धमाल 4' के बारे में

धमाल 4 मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें अजय देवगन के साथ संजय मिश्रा, अरशद वारसी, ईशा गुप्ता, अंजली आनंद, रितेश देशमुख, रवि किशन और संजीदा शेख जैसे कलाकार भी दिखाई दे रहे हैं. इसका डायरेक्शन इंद्र कुमार ने किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 06:32 PM (IST)
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Satish Kaushik Dhamaal 4
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