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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने शायद ही कभी इतनी...' हेमा मालिनी की मुरीद हुईं सायरा बानो, पहली मुलाकात का किस्सा भी सुनाया

'मैंने शायद ही कभी इतनी...' हेमा मालिनी की मुरीद हुईं सायरा बानो, पहली मुलाकात का किस्सा भी सुनाया

Saira Banu On Hema Malini: सायरा बानो ने हेमा मालिनी की तारीफ करते हुए उनके साथ अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं. वहीं उन्होंने 60 साल पहले हुई अपनी पहली मुलाकात का जिक्र भी किया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Jul 2026 07:25 PM (IST)
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बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा हेमा मालिनी की अदाकारी की हमेशा से ही चर्चा होती रही है. वहीं फैंस और सेलेब्स उनकी खूबसूरती और शांत स्वभाव की भी तारीफ करते रहे हैं. अब मशहूर एक्ट्रेस सायरा बानो ने भी उनके व्यक्तित्व को सराहा है और एक्ट्रेस के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए 60 साल पहले हुई अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया है.

सायरा ने हेमा को बताया सुबह की हल्की रोशनी की किरण

बता दें कि सायरा बानो दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार की पत्नी हैं. सायरा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तीन तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में हेमा और सायरा के साथ दिलीप कुमार भी नजर आ रहे हैं. जबकि बाद की दोनों तस्वीरों  में हेमा और सायरा दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सायरा ने हेमा को सुबह की हल्की रोशनी की किरण बताया है. 

उन्होंने कैप्शन में लिखा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हेमा के बारे में कैसे और कहां से शुरू करूं? उन्होंने हेमा के लिए लिखा, 'कुछ लोग किसी की लाइफ में सुबह की हल्की रोशनी की तरह आते हैं और आपकी दुनिया के एक हिस्से को हमेशा के लिए रोशनी से भर जाते हैं.'

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1966 में हुई थी पहली मुलाकात

सायरा ने आगे बताया कि हेमा और उनकी पहली मुलाकात साल 1966 में हुई थी. उन्होंने बताया, 'फिल्म 'दीवाना' की शूटिंग के वक्त सेट पर मैं उनसे पहली बार राज कपूर साहब के साथ मिली थी. मैं उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध रह गई. मैंने सोचा था कि मैंने शायद ही कभी इतनी सहज सुंदरता देखी हो.'

 
 
 
 
 
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गहरा होता गया रिश्ता

सायरा बानो के मुताबिक इसके बाद दोनों एक्ट्रेसेस की कई मुलाकातें हुईं और उनका रिश्ता गहरा होता चला गया. उन्होंने आगे ये भी बताया कि अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए दोनों कृष्ण राज सागर ठहरी हुई थीं. जहां हेमा  मालिनी राज कपूर साहब के साथ अपनी डेब्यू फिल्म सपनों का सौदागर (1968) की शूटिंग कर रही थीं तो वहीं सायरा महमूद की फिल्म 'पड़ोसन' की शूटिंग में बिजी थीं. तब दोनों ही अदाकाराओं के कमरे अगल-बगल थे. सायरा ने बताया कि इसके चलते स्वाभाविक रूप से हमारे दिन एक-दूसरे से जुड़ गए.

हम बरामदे में बैठकर घंटों बातें करते थे

पुरानी यादों के बारे में बात करते हुए सायरा ने आगे लिखा, 'हम बरामदे में बैठकर घंटों बातें करते थे. हम खूबसूरती, स्किन केयर, डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजें और ने कई विषयों को लेकर बातें करते रहते थे. हमारी बातचीत में अक्सर हमारी मांएं भी शामिल होती थीं. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Saira Banu Hema Malini
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