हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19: अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'

Bigg Boss 19: अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'

Salman Khan On Feud With Arijit Singh: सलमान खान ने बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार एपिसोड में अरिजीत सिंह हुए अपने विवाद पर चुप्पी तोड़ी. सुपरस्टार ने इस दौरान कहा कि गलतफहमी हुई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Oct 2025 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच हुआ झगड़ा खूब सुर्खियों में रहा था और वे आपस में बात भी नहीं करते थे.  खबरों के मुताबिक, सलमान की फिल्मों 'बजरंगी भाईजान' और 'सुल्तान' से भी सिंगर के गाने हटा दिए गए थे. दरअसल ये सब साल 2014 के एक अवॉर्ड शो के दौरान हुआ था. उस अवॉर्ड फंक्शन को सलमान खान होस्ट कर रहे थे. उन्होंने मज़ाक में अरिजीत से पूछा, "सो गए थे?" अरिजीत ने जवाब दिया था, "आप लोगों ने सुला दिया", जिसे सलमान ने अपमान समझा था.

इसके बाद, अरिजीत ने सिंगर से माफ़ी मांगने की कोशिश की थी. उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अभिनेता से 'सुल्तान' में एक गाने के अपने वर्जन पर पुनर्विचार करने और उसे रखने की रिक्वेस्ट भी की थी. हालांकि बाद में उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दी. फिर अक्टूबर 2023 में, अरिजीत सिंह को सलमान के घर पर देखा गया था जिसके बाद लगा कि दोनों के बीच की अनबन ठीक हो गई है.  गौरतलब है कि अरिजीत का एक गाना 'टाइगर 3' में भी था. अब सालों बाद सलमान ने अरिजीत के साथ इस झगड़े पर खुलकर बात की है.

सलमान खान ने अरिजीत सिंह से हुए झगड़े पर तोड़ी चुप्पी
दरअसल बिग बॉस 19 के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में, सलमान के साथ कॉमेडियन रवि गुप्ता भी शामिल हुए थे. उन्होंने मजाक में कहा कि वह सलमान से मिलने से डरते हैं क्योंकि वह अरिजीत की तरह दिखते हैं. सलमान ने इस पर हंसते हुए कहा, "अरिजीत और मैं अब बहुत अच्छे दोस्त हैं. वो गलतफहमी थी और वो मेरी तरफ से थी. उसके बाद तो उसने गाने भी किए मेरे लिए. टाइगर 3 में किया था और अब गलवान में भी कर रहा है. "

 

सलमान खान ने एआर मुरुगादॉस पर भी साधा निशाना
इस बीच, एपिसोड के दौरान, सलमान खान ने एआर मुरुगादॉस की भी क्लास लगाई क्योंकि उन्होंने 'सिकंदर' के फ्लॉप होने के लिए स्टार को दोषी ठहराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि खान रात को 9 बजे सेट पर पहुंच रहे थे. सलमान ने इस पर चुटकी ली और अपने सिग्नेचर ह्यूमर में कहा, "क्या है ना मैं सेट पर रात के 9 बजे पहुंचता था, तो उसमें गड़बड़ हो गई. मेरी पसलियां टूटी थी, इसमें जो हमारे निर्देशक (एआर मुरुगादॉस) साहब हैं उनको ये कहा, लेकिन उनकी पिक्चर (मद्रासी) अभी एक रिलीज हुई है जिसका अभिनेता 6 बजेप पहुंचता था.''

बता दें कि  सलमान इस समय 'बिग बॉस 19' होस्ट करने के साथ-साथ 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में भी बिजी हैं.

 

Published at : 13 Oct 2025 08:35 AM (IST)
