वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं.इस रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा की पहले हफ्ते में कमाई में खूब गिरावट देखी गई लेकिन अब दूसरे वीकेंड में इसकी रफ्तार में तेजी आई है. दिलचस्प बात ये है कि ‘कांतारा चैप्टर 1’ से मिल रही जबरदस्त टक्कर के बावजूद, दूसरे शनिवार को इसने उछाल के साथ अच्छी कमाई की. चलिए यहां जानते हैं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के दूसरे संडे को कितना कमाई की है?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने दूसरे संडे कितना किया कलेक्शन ?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और इसकी ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' से इसकी टक्कर हुई थी. पांच भाषाओं में रिलीज़ हुई, 'कांतारा: चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. वहीं आंकड़ों के मामले में ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ काफ़ी पीछे चल रही है. हालांकि वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म की कमाई में दूसरे वीकेंड पर अच्छी तेजी देखी गई.

इस बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में 41.1 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 9वें दिन फिल्म ने 2.25 करोड़ कमाए और 10वें दिन इसका कलेक्शन 2.25 करोड़ रुपये रहा. जबकि 10वें दिन इस फिल्म ने 44.44 फीसदी के उछाल के साथ 3.25 करोड़ का कारोबार किया है.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे रविवार को 3 करोड़ का कारोबार किया है

इसी के साथ ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की 11 दिनों की कुल कमाई अब 49.60 करोड़ रुपये हो गई है.

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ 50 करोड़ से इंचभर दूर

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ बेशक कांतारा चैप्टर 1 के आगे खास परफॉर्म नहीं कर पाई रही है. लेकिन कछुए की चाल से चलते हुए भी इस फिल्म ने रिलीज के 11 दिनों में 49.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ अब ये अपनी लागत निकालने से कुछ करोड़ दूर है. बता दें कि ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का बजट 80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है ऐसे में इसे अपन लगात वसूलने के लिए अब 30 करोड़ रुपये कमाने की और जरूरत है. अब देखने वाली बात होगी की दूसरे हफ्ते में फिल्म कितनी कमाई कर पाती है.

परम सुंदरी को पछाड़ने वाली है ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’

अब जाह्नवी कपूर वर्सेस जाह्नवी कपूर की टक्कर है क्योंकि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी अब 2025 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म बनने वाली है. हालांकि इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए, इसे परम सुंदरी को पीछे छोड़ना होगा. बता दें कि परम सुंदरी ने घरेलू बाजार में 54.85 करोड़ की कमाई की थी. ऐसे में ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को इस फिल्म को मात देने के लिए अब 5.85 करोड़ कमाने की और जरूरत है.

2025 में रिलीज़ हुई सभी रोमांटिक बॉलीवुड फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (भारत में नेट कमाई):