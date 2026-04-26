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मराठी लुक में रैंप पर उतरीं साक्षी तंवर, साड़ी में लगीं बला की खूबसूरत, वीडियो वायरल

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस साक्षी तंवर ने हाल ही में एक फैशन वीक में रैंप वॉक की. इस दौरान वो मराठी लुक में काफी खूबसूरत दिख रहीं थी. उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Apr 2026 04:34 PM (IST)
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टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस साक्षी तंवर अपनी दमदार एक्टिंग और सादगी भरे अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनके लाखों फैंस हैं जो हर बार उनके नए लुक और प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं. हाल ही में साक्षी ने फैशन शो में रैंप वॉक किया, जहां वो मराठी लुक में नजर आईं और अपने ग्रेसफुल अंदाज से सभी का दिल जीत लिया.

मराठी लुक में रैंप पर उतरीं साक्षी तंवर
सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. रैंप वॉक के दौरान साक्षी तंवर बेहद ही खूबसूरत लग रही थी. उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी. साथ ही एक्ट्रेस ने गोल्डन एक्सेसरीज भी पेयर की. उन्होंने बालों में बन बनाकर अपने इस लुक को कंप्लीट किया. एक्ट्रेस के ये मराठी लुक फैंस को बेहद ही पसंद आ रहा है.

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सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. एक यूजर ने कमेंट किया, 'स्टनिंग ब्यूटी.' वहीं दूसरे ने लिखा, टवो बेहद एलिगेंट लग रही हैं… बहुत खूबसूरत.'

साक्षी तंवर का एक्टिंग करियर
बता दें, साक्षी तंवर छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर चुकी हैं. साक्षी ने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन पर एक एंकर के रूप में की थी. उन्होंने दिल्ली में एक सेल्स ट्रेनी के रूप में भी काम किया था.  इसके बाद 'कहानी घर घर की' ने उन्हें घर-घर में मश्हूर कर दिया. इस शो में उन्होंने पार्वती बन लोगों के दिलों पर राज किया. फिर उन्होंने 'बड़े अच्छे लगते हैं' में अभिनय किया, जिसने उन्हें टीवी जगत की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक बना दिया.

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फिल्मों में मचाया धमाल
उन्होंने 2016 की फिल्म 'दंगल' में आमिर खान की पत्नी (दया कौर) की भूमिका निभाकर बड़े पर्दे पर भी छाप छोड़ी. इसके अलावा, उन्होंने 'कड़वी हवा', 'मोहल्ला अस्सी' जैसी फिल्मों और 'कर ले तू भी मोहब्बत' जैसी वेब सीरीज में काम किया है.

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Published at : 26 Apr 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Sakshi Tanwar
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