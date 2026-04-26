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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज

कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज

सिंगर सोनू निगम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कॉन्सर्ट से पहले फैंस उनकी कार के आगे उनके ही गाने बजाते नजर आते हैं. सिंगर ने उनसे मुलाकात की और उन्हें सरप्राइज कर दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 26 Apr 2026 01:59 PM (IST)
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बॉलीवुड के बेहतरीन और पॉपुलर सिंगर सोनू निगम ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं और अपनी सुरीली आवाज से दुनियाभर में पहचान बनाई है. उनकी फैन फॉलोइंग दुनियाभर में फैली हुई है. हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उनके फैंस रॉटरडैम में कॉन्सर्ट से पहले उनके ही गाने बजाते नजर आए. 

फैंस ने बनाया सोनू निगम का दिन खास
मशहूर सिंगर सोनू निगम ने खुद ये वीडियो शेयर किया है, जो तेजी ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वो अपने फैंस के साथ एक खास पल एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में सोनू अपनी कार में नजर आते हैं, जहां उनका माइक और ईयरपीस तैयार रहता है. तभी उन्हें पता चलता है कि उनके आगे चल रही एक कार में उनका गाना 'ये इश्क इश्क' बज रहा है. इस पर मुस्कुराते हुए वो कहते हैं, 'मेरा गाना सुन रहे हैं, इन्हें पता भी नहीं कि मैं पीछे ही हूं, क्योंकि ये मेरे शो में ही आ रहे हैं.'

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इसके बाद सोनू उसी गाने को खुद गुनगुनाने लगते हैं और अपने ड्राइवर से गाड़ी पास ले जाने को कहते हैं. जैसे ही फैंस उन्हें देखते हैं, दोनों तरफ से हाथ हिलाकर और मुस्कुराकर एक-दूसरे का अभिवादन किया जाता है. वीडियो के लास्ट में सोनू 'सो स्वीट' कहते हुए फैंस के इस प्यार को सराहते नजर आते हैं, वहीं कैमरा कॉन्सर्ट स्टेडियम की झलक दिखाता है.

 
 
 
 
 
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वीडियो को शेयर करते हुए सोनू निगम ने कैप्शन में लिखा, 'जब आप देखते हैं कि आपके ऑडियंस के लिए आपका कॉन्सर्ट उनकी कार में ही शुरू हो चुका है.' सिंगर के इस वीडियो को फैंस ने खूब पसंद किया. तनमय भट्ट ने कमेंट किया, 'सो फन.' वहीं एक फैन ने लिखा, 'सर, आपको सुनने के लिए भी वॉर्म-अप करना पड़ता है.'

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Published at : 26 Apr 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
SONU NIGAM
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