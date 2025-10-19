'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में साक्षी तंवर उर्फ पार्वती की वापसी, फीस सुनकर हो जाएंगे हैरान!

टीवी आइकॉन साक्षी तंवर फिर से अपने लीजेंडरी रोल पार्वती का किरदार निभाने जा रही हैं, लेकिन इस बार एकता कपूर के दूसरे क्लासिक शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में. इस अनएक्सपेक्टेड क्रॉसओवर से दर्शकों में उत्सुकता पैदा हो चुकी है, खासकर यह जानने को लेकर कि पार्वती ने तुलसी की दुनिया में एंट्री क्यों की है.

जहां कहानी अभी पूरी तरह से गुप्त रखी गई है, वहीं सूत्रों ने एक खास जानकारी साझा की है कि साक्षी तन्वर अपनी इस खास एंट्री के लिए बेहद बड़ी फीस ले रही हैं.

शो के लिए कितना चार्ज कर रही हैं साक्षी

प्रोडक्शन के एक करीबी सूत्र के मुताबिक, साक्षी तन्वर अपनी कैमियो के लिए क्यों कि साास भी कभी बहू थी में हर एपिसोड 12 से 14 लाख चार्ज कर रही हैं. सूत्र ने बताया, “एकता चाहती थीं कि कोई ऐसा हो जो तुरंत नॉस्टैल्जिक असर पैदा करे, और साक्षी इसके लिए बिल्कुल सही फिर बैठती हैं. प्रोड्यूसर्स उनकी फीस देने को तैयार थे क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मौजूदगी दर्शकों के लिए टीवी के एक पूरे युग को वापस लाएगी.”

तुलसी के साथ एंट्री कर रही साक्षी

साक्षी की एंट्री स्मृति ईरानी के किरदार तुलसी के साथ ऑन-स्क्रीन एक दुर्लभ सहयोग को दिखाता है, जिसे 2000 के दशक की शुरुआत के भारतीय टीवी के फैंस ने कभी उम्मीद नहीं की थी. जबकि पार्वती के क्योंकि यूनिवर्स में आने का असली कारण अभी गुप्त रखा गया है, शुरुआती चर्चा से लगता है कि यह शो के प्लॉट रीबूट में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है.



साक्षी का वर्कफ्रंट

साक्षी तंवर के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने एक्टिंग सफर की शुरुआत टेलीविजन की दुनिया से की थी. दूरदर्शन पर एक एंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली साक्षी ने जल्द ही छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बना ली. उनके शो ‘कहानी घर-घर की’ में पार्वती का किरदार और ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ में प्रिया का रोल आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है.

टीवी की दुनिया में सफलता हासिल करने के बाद साक्षी ने फिल्मों की ओर रुख किया और आमिर खान स्टारर ‘दंगल’ में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया. अपनी सादगी, शानदार डायलॉग डिलीवरी और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस के कारण साक्षी आज भी इंडस्ट्री की सबसे सम्मानित एक्ट्रेस मानी जाती हैं.