हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirthday Special: लग्जरी कारों और करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं बॉलीवुड के एक्शन किंग सनी देओल, जानें नेटवर्थ

Sunny Deol Birthday Special: आज बॉलीवुड के एक्शन हीरो और सनी देओल अपना जन्मदिन मना रहे हैं. सनी की मेहनत ने उन्हें न सिर्फ फिल्मों में सफलता दिलाई बल्कि उनकी नेटवर्थ भी करोड़ों में पहुंचा दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Oct 2025 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल आज अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं. सनी देओल ‘गदर 2’ की जबरदस्त सफलता के बाद बड़े पर्दे पर धमाल मचा दिया. उन्होंने बड़े बजट की फिल्म ‘जाट’ का हिस्सा बनकर दर्शकों का मनोरंजन किया. उनकी दमदार एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से फिल्म पहले दिन ही सिनेमाघरों में भीड़ खींचने में कामयाब रही.

हालांकि उनकी फिल्मों को हमेशा से ही दर्शकों और मीडिया की खूब तारीफ मिली है, लेकिन लोग अब भी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि सनी देओल की असल कमाई और नेटवर्थ कितनी है.

सनी देओल की नेटवर्थ
कोईमोई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में सनी देओल की कुल संपत्ति 130 करोड़ है, पिछले कुछ सालों में, उन्होंने फिल्मों, ब्रांड और राजनीतिक कार्यों से कमाई की है. इसके साथ ही एक्टर अब एक फिल्म के लिए 40 से 50 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.

सनी देओल के पास मुंबई के पॉश इलाके में उनका एक शानदार बंगला है. मालाबार हिल्स में प्रॉपर्टी की कीमत करीब 55,000 रुपये प्रति स्क्वायर फुट है और इसकी कीमत 2 करोड़ तक है. इसके साथ ही वो मुंबई औऱ पंजाब में और दो प्रॉपर्टी के मालिक है जो 8 करोड़ है. इसके साथ ही वो विदेशों में प्रॉपर्टी हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

सनी का लग्जरी कार कलेक्शन
सनी देओल के लग्जरी कार कलेक्शन की बात करें तो, लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, पोर्श 911 GT3, मर्सिडीज-बेंज SL500, और ऑडी A8L जैसी कई महंगी और शानदार गाड़ियां शामिल हैं. उनके कलेक्शन में एक विंटेज फिएट 1100 भी है, जो उनकी पहली कार थी.

सनी देओल की शादी
आपको बता दें कि सनी देओल की पत्नी का नाम पूजा देओल है. हालांकि उनका असली नाम लिंडा है और वह और वो लंदन की रहने वाली हैं. सनी देओल ने 1984 में  पूजा देओल से शादी की थी, और दोनों के दो बच्चे हैं, करण देओल और राजवीर देओल.
सनी देओल का वर्कफ्रंट
सनी देओल के वर्कफ्रंट की बात करें तो, बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत सनी देओल ने फिल्म ‘बेताब’ से की थी, जिसमें उनके दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का ध्यान खींचा. इसके बाद उन्होंने ‘घायल’, ‘गदर: एक प्रेम कथा’, ‘पल पल दिल के पास’, ‘हीरो’, और ‘गदर 2’ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी. एक्शन और इमोशन का बेहतरीन तालमेल दिखाने वाले सनी देओल की हर फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाई और उन्होंने लगातार बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की.

Published at : 19 Oct 2025 12:13 PM (IST)
Sunny Deol Birthday Special
