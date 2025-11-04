रुपाली गांगुली की शो 'अनुपमा' पिछले कई हफ्तों से टीआरपी में नंबर के पायदान पर है. शो में दिखाए जा रहे ट्विस्ट एंड टर्न दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं.सबसे मजेदार बात तो ये है कि 'अनुपमा' में एक नहीं बल्कि एक साथ दो-तीन स्टोरी दिखाई जा रही है.

एक तरफ ईशानी और वरुण की कहानी चल रही है. जहां ईशानी से बदला लेने के लिए वरुण उसकी प्राइवेट तस्वीरें वायरल कर देता है. वहीं, इन दिनों शो में प्रेम भी राही को इग्नोर करता हुआ नजर आ रहा है. वहीं, तीसरी स्टोरी माही और गौतम की दिखाई जा रही है.

गौतम ने अच्छा बनने का नाटक करके कोठारी हाउस में फिर से एंट्री ले ली है. लेकिन, इस बार वो बहुत बड़े मकसद से वहां आया है.सबसे पहले तो वो अनुपमा को बर्बाद कर देना चाहता है. उसके बाद वो कोठारी परिवार के लोगों से बदला लेने का प्लान बना रहा है.

गौतम उठाएगा माही का फायदा

ऐसे में उसकी जाल में माही फंस चुकी है. माही उसके प्यार में इतनी पागल हो गई है कि शादी करने वाली है. अनुपमा और कोठारी परिवार के लोगों के मना करने के बाद भी माही मान नहीं रही है.माही के इस बेवकूफपंती का गौतम खूब फायदा उठा रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

प्रसारित होगा डबल एपिसोड

शो में दिखाए जाने ये ट्विस्ट्स दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं. ऐसे में अब मेकर्स ने दर्शकों के इस एंटरटेनमेंट को डबल करने का फैसला कर लिया है. दरअसल, इस हफ्ते डबल मजा आने वाला है. क्योंकि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को 'अनुपमा' का डबल एपिसोड आने वाला है.

इन तीन दिन 6:30 बजे 'अनुपमा' का स्पेशल एपिसोड दिखाया जाएगा. इसके साथ ही रात 10 बजे हमेशा की तरह धमाकेदार एपिसोड देखने को मिलने वाला है. ऐसे में ये अनुपमा के दर्शकों के लिए डबल धमाका और डबल मजा से कम नहीं है.

