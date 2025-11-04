हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'लाफ्टर शेफ 3' में फिर कुकिंग के साथ हंसी का तड़का लगाएंगे सेलेब्स, लेकिन इन सितारों का कटा पत्ता

'लाफ्टर शेफ 3' में फिर कुकिंग के साथ हंसी का तड़का लगाएंगे सेलेब्स, लेकिन इन सितारों का कटा पत्ता

कॉमेडी-कुकिंग रिएलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. लेकिन, शो के प्रोमो को देखने के बाद कंफर्म हो चुका है कि किन सेलेब्स की एंट्री हुई है और किसका पत्ता साफ हुआ है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Nov 2025 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी का हिट कॉमेडी-कुकिंग रिएलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' अपने तीसरे सीजन के साथ छोटे पर्दे पर वापसी के लिए तैयार है.ये मजेदार किचन कुकिंग शो अपने मस्ती भरे सेलिब्रिटी मोमेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है. इस सीजन को भारती सिंह होस्ट करने वाली हैं और शेफ हरपाल सिंह सोखी जज के तौर पर नजर आएंगे.

शो का नया प्रोमो आ चुका है और कंटेस्टेंट्स के साथ रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है. लेकिन, पिछले सीजन के कई कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो इस सीजन में वापसी नहीं कर रहे. 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' से उनका पत्ता साफ हो चुका है. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं कि कौन-कौन से सेलेब्स 'लाफ्टर शेफ्स 3' में नजर नहीं आएंगे.

इन सेलेब्स का हुआ पत्ता साफ

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार विक्की जैन, अंकिता लोखंडे की जोड़ी इस सीजन में नजर नहीं आएगी. इन दोनों के अलावा निया शर्मा, रुबीना दिलैक, सुदेश लहरी, रीम शेख और मन्नारा चोपड़ा भी इस सीजन में दिखाई नहीं देंगे.ऐसे में इन सेलेब्स के फैंस थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

फैंस का कहना है कि विक्की-अंकिता और निया शर्मा-सुदेश लहरी को शो में वापस लाना चाहिए. बता दें 'लाफ्टर शेफ्स 3' में फैंस के कुछ पसंदीदा कंटेस्टेंट दिखाई देंगे और उनके साथ कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे.शो के प्रोमो में दिख चुका है कि इस सीजन में कौन-कौन से कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं.

ये सेलेब्स शो में आएंगे नजर

सबसे पहले तो अली गोनी और कृष्णा प्रोमो में हवा में लटके हुए दिखे. उसके बागद एल्विश यादव और करण कुंद्रा की एंट्री हुई.समर्थ जुरेल और अभिषेक कुमार ने भी इस सीजन में वापसी कर ली है. इनके अलावा जन्नत जुबैरे, विवियन डीसेना, गुरमीत चौधरी, तेजस्वी प्रकाश, ईशा सिंह और ईशा मालवीय भी शो में दिखेंगी.प्रोमो में देबिना बनर्जी की भी झलक देखने को मिली. वहीं, हरपाल सिंह के संग बाइक पर बैठ कश्मीरा शाह ने भी एंट्री मारी.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी और मिहिर के रिश्ते को बचाएगा ये शख्स, इस पुराने कैरेक्टर की वापसी से बदलेगी शो की कहानी

 

Published at : 04 Nov 2025 12:32 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik Nia Sharma Vicky Jain Ankita Lokhande Laughter Chefs 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
इंडिया
'शरजील के साथ साजिश में मैं नहीं था शामिल, मैंने तो खुद...', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला दिल्ली दंगे का आरोपी मीरान हैदर?
'शरजील के साथ साजिश में मैं नहीं था शामिल, मैंने तो खुद...', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला दिल्ली दंगे का आरोपी मीरान हैदर?
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
Advertisement

वीडियोज

युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
इंडिया
'शरजील के साथ साजिश में मैं नहीं था शामिल, मैंने तो खुद...', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला दिल्ली दंगे का आरोपी मीरान हैदर?
'शरजील के साथ साजिश में मैं नहीं था शामिल, मैंने तो खुद...', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला दिल्ली दंगे का आरोपी मीरान हैदर?
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
बॉलीवुड
कानूनी मुसीबत में फंसी इमरान-यामी की 'हक', शाह बानो के परिवार ने की फिल्म पर रोक की मांग, लीगल नोटिस भी भेजा
कानूनी मुसीबत में फंसी 'हक', शाह बानो के परिवार ने की फिल्म पर रोक की मांग
लाइफस्टाइल
Depression in men and women: डिप्रेशन में मर्द चुप हो जाते हैं लेकिन ज्यादा बोलती हैं महिलाएं, क्या यह बीमारी भी देखती है जेंडर डिफरेंस?
डिप्रेशन में मर्द चुप हो जाते हैं लेकिन ज्यादा बोलती हैं महिलाएं, क्या यह बीमारी भी देखती है जेंडर डिफरेंस?
ट्रेंडिंग
शर्म करो या डूब मरो! दिल्ली मेट्रो में गुटखे से सनी सीट देख लापरवाहों पर भड़के यूजर्स- तस्वीरें वायरल
शर्म करो या डूब मरो! दिल्ली मेट्रो में गुटखे से सनी सीट देख लापरवाहों पर भड़के यूजर्स- तस्वीरें वायरल
हेल्थ
Daily walk: 20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget