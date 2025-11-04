टीवी का हिट कॉमेडी-कुकिंग रिएलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' अपने तीसरे सीजन के साथ छोटे पर्दे पर वापसी के लिए तैयार है.ये मजेदार किचन कुकिंग शो अपने मस्ती भरे सेलिब्रिटी मोमेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है. इस सीजन को भारती सिंह होस्ट करने वाली हैं और शेफ हरपाल सिंह सोखी जज के तौर पर नजर आएंगे.

शो का नया प्रोमो आ चुका है और कंटेस्टेंट्स के साथ रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है. लेकिन, पिछले सीजन के कई कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो इस सीजन में वापसी नहीं कर रहे. 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' से उनका पत्ता साफ हो चुका है. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं कि कौन-कौन से सेलेब्स 'लाफ्टर शेफ्स 3' में नजर नहीं आएंगे.

इन सेलेब्स का हुआ पत्ता साफ

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार विक्की जैन, अंकिता लोखंडे की जोड़ी इस सीजन में नजर नहीं आएगी. इन दोनों के अलावा निया शर्मा, रुबीना दिलैक, सुदेश लहरी, रीम शेख और मन्नारा चोपड़ा भी इस सीजन में दिखाई नहीं देंगे.ऐसे में इन सेलेब्स के फैंस थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

फैंस का कहना है कि विक्की-अंकिता और निया शर्मा-सुदेश लहरी को शो में वापस लाना चाहिए. बता दें 'लाफ्टर शेफ्स 3' में फैंस के कुछ पसंदीदा कंटेस्टेंट दिखाई देंगे और उनके साथ कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे.शो के प्रोमो में दिख चुका है कि इस सीजन में कौन-कौन से कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं.

ये सेलेब्स शो में आएंगे नजर

सबसे पहले तो अली गोनी और कृष्णा प्रोमो में हवा में लटके हुए दिखे. उसके बागद एल्विश यादव और करण कुंद्रा की एंट्री हुई.समर्थ जुरेल और अभिषेक कुमार ने भी इस सीजन में वापसी कर ली है. इनके अलावा जन्नत जुबैरे, विवियन डीसेना, गुरमीत चौधरी, तेजस्वी प्रकाश, ईशा सिंह और ईशा मालवीय भी शो में दिखेंगी.प्रोमो में देबिना बनर्जी की भी झलक देखने को मिली. वहीं, हरपाल सिंह के संग बाइक पर बैठ कश्मीरा शाह ने भी एंट्री मारी.

