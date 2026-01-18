रोहित शेट्टी का स्टंट बेस्ड शो 'खतरों का खिलाड़ी सीजन 15' का दर्शकों ने 2025 में खूब इंतजार किया.लेकिन शो टेलीकास्ट नहीं हुआ. हालांकि, अब शो के प्रीमियर को लेकर अटकलें सामने आ रही हैं. हर बार की तरह इस शो को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर ही प्रसारित किया जाएगा.

साथ ही इस बार भी रोहित शेट्टी ही शो को होस्ट करते दिखेंगे. चलिए बताते हैं कि इस शो के कंटेस्टेंट कौन होंगे और ये कब ऑन-एयर होगा.बिग बॉस तक के अनुसार खतरों के खिलाड़ी 15 की शूटिंग जहां पहले जनवरी में शुरू होनी थी. वहीं, अब दावा किया जा रहा है कि मई में सभी एपिसोड्स को सूट किया जाएगा.

कंटेस्टेंट्स की टेंटेटिव लिस्ट आई सामने

साथ ही जून 2026 में इसका प्रीमियर होगा.हालांकि अभी किस जगह पर सेट बनाना है, ये तय नहीं हुआ है. मेकर्स अभी लोकेशन को फाइनलाइज करने का काम कर रहे हैं.शो को लेकर कंटेस्टेंट्स की टेंटेटिव लिस्ट सामने आ चुकी है.बॉम्बे टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना और रनर-अप रहीं फरहाना भट्ट इस सीजन का हिस्सा बन सकते हैं.

इसके अलावा शो में अभिषेक बजाज, बसीर अली का भी नाम सामने आ रहा है. साथ ही ओरी, मनीषा रानी, एल्विश यादव, चुम दरंग, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन, अविनाश मिश्रा के भी शो में शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं. हालांकि, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है.

View this post on Instagram A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी के अधिकतर सीजन की शूटिंग ठंडी जगहों पर होती है. पिछला सीजन रोमानिया में शूट हुआ था और करणवीर मेहरा विनर बने थे.अब इस बार शो का लोकेशन क्या होगा. कंटेस्टेंट्स कौन होंगे और कौन विनर बनेगा, सब जानने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.इस शो का प्रसारण हर शनिवार-रविवार को रात 9 बजे के करीब किया जाता है. इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा.

ये भी पढ़ें:-पोपटलाल बनेंगे दूल्हा, शादी से पहले पूरी करनी पड़ेगी एक शर्त, 'तारक मेहता' में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट