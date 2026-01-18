'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो पिछले कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. लेकिन, इस शो को देखने वाले शख्स के मन में अक्सर एक ही सवाल उठता रहता है कि आखिर पोपटलाल की शादी कब होगी. शो में जल्द ही पोपटलाल की शादी से जुड़ा बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा.

दरअसल, तारक मेहता की पूरी टीम मकर संक्रान्ति के शूट के लिए जयपुर जाएगी. जहां पोपटलाल की शादी की हलचल देखने को मिल सकती है.Iwmbuzz.com के अनुसार रूपा-रत्न का परिवार, पोपटलाल और टप्पू सेना संक्रान्ति के लिए जयपुर जाएगी.

वहीं, पोपटलाल को भी दूल्हन की तलाश जयपुर तक लेकर जाएगी. अब ये देखना मजेदार होगा कि इस बार भी पोपटलाल की शादी होगी या नहीं.दरअसल, रूपा के पास किसी का फोन आता है. वो फोन पर पोपटलाल के लिए एक रिश्ते का प्रस्ताव देते हैं.

पोपटलाल को पूरी करनी पड़ेगी ये शर्त

इसी खुशी में पोपटलाल जयपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं.आपको बता दें जयपुर के सीक्वेंस में पतंबाजी भी देखने को मिलेगी.शादी के लिए पोपटलाल के सामने ये चैलेंज रखा जाएगा कि उन्हें अपनी होने वाली दूल्हन की पतंग काटनी पड़ेगी. क्या पोपटलाल इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे.

View this post on Instagram A post shared by Asit Kumarr Modi (@officialasitkumarrmodi)

बता दें ये कोई पहला मौका नहीं है जब पोपटलाल के पास किसी लड़की का प्रस्ताव आया है. इससे पहले भी पोपटलाल दूल्हा बनने का सपना कई बार सजा चुके हैं. लेकिन, हर बार लड़की पोपटलाल का दिल तोड़कर चली जाती है.दरअसल, इन दिनों शो का टीआरपी लिस्ट में बहुत ही बुरा हाल देखने को मिल रहा है.

ऐसे में मेकर्स शो को टॉप 5 में लेकर जाने के लिए नए-नए ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ रहे हैं,जिससे शो दर्शको को और भी ज्यादा एंटरटेन कर पाए. लेटेस्ट प्रोमो ने फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा दी है. अब देखना ये होगा कि इस बार पोपटलाल दूल्हा बन पाते हैं या नहीं.

ये भी पढ़ें:-ब्रेकअप के बाद 'धुरंधर' की इस एक्ट्रेस का छलका दर्द, बोलीं-'जो मुझे नीचा दिखाए उससे अच्छा है अकेले रहो'