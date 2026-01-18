हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनपोपटलाल बनेंगे दूल्हा, शादी से पहले पूरी करनी पड़ेगी एक शर्त, 'तारक मेहता' में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

पोपटलाल बनेंगे दूल्हा, शादी से पहले पूरी करनी पड़ेगी एक शर्त, 'तारक मेहता' में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इन दिनों धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. शो की कहानी जल्द ही बदलने वाली है. अब शो में जयपुर का ट्रैक दिखाया जाएगा जो पोपटलाल की शादी से जुड़ा होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Jan 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो पिछले कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. लेकिन, इस शो को देखने वाले शख्स के मन में अक्सर एक ही सवाल उठता रहता है कि आखिर पोपटलाल की शादी कब होगी. शो में जल्द ही पोपटलाल की शादी से जुड़ा बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा.

दरअसल, तारक मेहता की पूरी टीम मकर संक्रान्ति के शूट के लिए जयपुर जाएगी. जहां पोपटलाल की शादी की हलचल देखने को मिल सकती है.Iwmbuzz.com के अनुसार रूपा-रत्न का परिवार, पोपटलाल और टप्पू सेना संक्रान्ति के लिए जयपुर जाएगी.

वहीं, पोपटलाल को भी दूल्हन की तलाश जयपुर तक लेकर जाएगी. अब ये देखना मजेदार होगा कि इस बार भी पोपटलाल की शादी होगी या नहीं.दरअसल, रूपा के पास किसी का फोन आता है. वो फोन पर पोपटलाल के लिए एक रिश्ते का प्रस्ताव देते हैं.

पोपटलाल को पूरी करनी पड़ेगी ये शर्त

इसी खुशी में पोपटलाल जयपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं.आपको बता दें जयपुर के सीक्वेंस में पतंबाजी भी देखने को मिलेगी.शादी के लिए पोपटलाल के सामने ये चैलेंज रखा जाएगा कि उन्हें अपनी होने वाली दूल्हन की पतंग काटनी पड़ेगी. क्या पोपटलाल इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asit Kumarr Modi (@officialasitkumarrmodi)

बता दें ये कोई पहला मौका नहीं है जब पोपटलाल के पास किसी लड़की का प्रस्ताव आया है. इससे पहले भी पोपटलाल दूल्हा बनने का सपना कई बार सजा चुके हैं. लेकिन, हर बार लड़की पोपटलाल का दिल तोड़कर चली जाती है.दरअसल, इन दिनों शो का टीआरपी लिस्ट में बहुत ही बुरा हाल देखने को मिल रहा है.

ऐसे में मेकर्स शो को टॉप 5 में लेकर जाने के लिए नए-नए ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ रहे हैं,जिससे शो दर्शको को और भी ज्यादा एंटरटेन कर पाए. लेटेस्ट प्रोमो ने फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा दी है. अब देखना ये होगा कि इस बार पोपटलाल दूल्हा बन पाते हैं या नहीं.

ये भी पढ़ें:-ब्रेकअप के बाद 'धुरंधर' की इस एक्ट्रेस का छलका दर्द, बोलीं-'जो मुझे नीचा दिखाए उससे अच्छा है अकेले रहो'

Published at : 18 Jan 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं', असम में बोले PM मोदी, 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी
'कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं', असम में बोले PM मोदी, 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेला 2026: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा
माघ मेला 2026: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा
क्रिकेट
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Assam Visit: महाराष्ट्र मेयर पर सस्पेंस खत्म? पीएम मोदी का बड़ा संकेत! | Maharastra Mayor
Haryana: Nuh में KMP एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, दो की जलकर मौत | Road Accident | ABP News
Superfast News: सुबह की बड़ी खबरें | PM Modi | Manikarnika Ghat | Maharashtra New Mayor | ABP News
AI Startups के लिए Budget 2026 कैसे Game-Changer हो सकता है | Paisa Live
Manikarnika Ghat News: मणिकर्णिका घाट सरकार की सफाई पर मायावती ने किए ये सवाल | Varanasi | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं', असम में बोले PM मोदी, 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी
'कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं', असम में बोले PM मोदी, 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेला 2026: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा
माघ मेला 2026: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा
क्रिकेट
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
बॉलीवुड
धर्मेंद्र हाउस होगा और बड़ा, सनी-बॉबी देओल जोड़ रहे हैं जुहू के 60 करोड़ के बंगले में नया फ्लोर
धर्मेंद्र हाउस होगा और बड़ा, सनी-बॉबी देओल जोड़ रहे हैं जुहू के 60 करोड़ के बंगले में नया फ्लोर
विश्व
ग्रीनलैंड को लेकर भड़के ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया 10% टैरिफ, अब यूरोपीय यूनियन ने उठाया बड़ा कदम, अमेरिका की बढ़ेंगी मुश्किलें
ग्रीनलैंड को लेकर भड़के ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया टैरिफ, अब EU ने उठाया बड़ा कदम, US की बढ़ेंगी मुश्किलें
शिक्षा
कब आएंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड, रोल नंबर हुए जारी
कब आएंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड, रोल नंबर हुए जारी
हेल्थ
One-Sided Workout: एक ही मसल की एक्सरसाइज करना कितना खतरनाक, रीढ़ की हड्डी पर कितना पड़ता है असर?
एक ही मसल की एक्सरसाइज करना कितना खतरनाक, रीढ़ की हड्डी पर कितना पड़ता है असर?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget