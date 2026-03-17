'भूख नहीं लगती, हिल भी नहीं पाती..' दीपिका कक्कड़ ने दिया हेल्थ अपडेट, फैंस को टेंशन

दीपिका कक्कड़ को 2025 में लिवर कैंसर के बारे में पता चला था. उस दौरान एक्ट्रेस की एक बड़ी सर्जरी हुई थी, जो लगभग 14 घंटों तक चली थी. उस सर्जरी के दौरान एक्ट्रेस के लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा काट कर निकाल दिया गया था. साथ ही टेनिस बॉल के आकार का जो ट्यूमर था उसे भी निकाला गया था.

दीपिका उस सर्जरी से रिकवर कर ही रही थीं कि अचानक उन्हें हाल ही में एक और सर्जरी करवानी पड़ी है. दरअसल, कैंसर के इलाज के दौरान एक सिस्ट बन गया था, जिसके बारे में कुछ वक्त पहले ही पता चला था.उसके बाद फटाफट उसकी सर्जरी करके हटा दी गई.

दीपिका को लाइफस्टाइल में करना पड़ा बदलाव

दीपिका और शोएब व्लॉग के जरिए सारे अपडेट्स शेयर करते रहते हैं. दीपिका इन दिनों अपनी रिकवरी पर पूरा ध्यान दे रही हैं.रेस्ट कर रही हैं और एक सख्त डाइट को भी फॉलो कर रही हैं. क्योंकि, उन्हें रिकवर करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है.

दीपिका ने लेटेस्ट व्लॉग में अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें अब भूख कम लगती है. इसके अलावा वो एक बेहद ही सख्त डाइट के साथ-साथ रूटीन को भी फॉलो कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने अपना रेसिपी व्लॉग भी शेयर किया.

नई रेसिपी बनाकर दीपिका कक्कड़ बहुत ही ज्यादा खुश नजर आईं.इस दौरान दीपिका ने ये भी कहा,'मुझे पता है कि आराम करना जरूरी है. जिन दिनों मैं थक जाती हूं, थकान इतनी ज्यादा होती है कि मैं हिल भी नहीं पाती. जिन दिनों मैं मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं कर पाती.

जिन दिनों मैं ठीक होती हूं, मुझे वो काम करना पसंद है जिनसे मुझे खुशी मिलती है.जब तक आप दिल और दिमाग से खुश नहीं होते, तब तक आप किसी भी बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं.'दीपिका की इन बातों को सुन उनके फैंस को उनके हेल्थ को लेकर काफी चिंता हो रही है. साथ ही फैंस ये देखकर खुश भी हैं कि वो धीरे-धीरे अब रिकवर कर रही हैं.

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