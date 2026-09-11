ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनरोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'

रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'

रोहित रॉय ने टीवी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद उनका बयान चर्चा में आ गया. एक्टर ने टेलीविजन को 'डस्टबिन मीडियम' कहा. साथ ही बताया कि टीवी और फिल्म के एक्टर्स के बीच काफी अंतर होता है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Sep 2026 09:57 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित रॉय को 1990 के दशक में दूरदर्शन के शो 'स्वाभिमान' के लिए जाना जाता है. इस शो से एक्टर ने देशभर में घर-घर में पहचान बना ली थी. रोहित पिछले कुछ समय से लाइमलाइट में नहीं थे लेकिन टीवी से नेम और फेम पाने वाले रोहित ने टेलीविजन इंडस्ट्री को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद वो विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं. एक्टर ने टीवी और फिल्म एक्टर्स के बीच अंतर के बारे में बात की साथ ही उन्होंने टेलीविजन को 'डस्टबिन मीडियम' तक कह दिया है. चलिए बताते हैं उनके बयान के बारे में...

दरअसल, रोहित रॉय ने हाल ही में किंडल कास्ट यूट्यूब चैनल से बात की. इस दौरान उन्होंने टेलीविजन और फिल्म के एक्टर के बीच अंतर बताया. इस बातचीत में एक्टर से टेलीविजन में 'कास्ट सिस्टम' के बारे में सवाल किया गया था, जहां पर उन्हें फिल्म एक्टर से कमतर आंका जाता है. जबकि टीवी की पहुंच काफी बड़ी है. इस पर रोहित कहते हैं, 'आप फिल्म एक्टर की पब्लिक अपीयरेंस को देखते हैं. तो आप उनके चलने-फिरने के अंदाज पर ध्यान देते हैं. खासकर अगर वो बड़े स्टार हों. जाहिर है हर कोई दिखावा करता है. हमें भी दिखावा करना पड़ता है. फिल्म स्टार्स का अंदाज स्टाइलिश और कूल होता है. उनमें खास तरह का एक स्टाइल और क्लास होता है.'

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर द मूवी' 200 करोड़ के पार, 'आवारापन 2' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड

रोहित टीवी एक्टर्स की प्रेजेंटेशन को लेकर कहते हैं, 'आप किसी टीवी एक्टर्स की गेदरिंग में जाकर देखिए. उनके व्यवहार करने के तरीके को देखिए. आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा.' वो आगे कहते हैं, 'आपको शालीनता और गरिमा के साथ पेश आना होता है. आप शोर-शराबा नहीं कर सकते हैं या बेवकूफी भरी बातें नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता होता है कि पैपराजी वहां मौजूद हैं.'

टीवी एक्टर्स की पब्लिक अपीयरेंस पर बोले रोहित

इसके साथ ही रोहित ने टीवी एक्टर्स की पब्लिक अपीयरेंस के बारे में भी बात की. उनके स्टाइल और क्लोदिंग पर भी रिएक्शन दिया. रोहित के अनुसार, अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े किसी एक इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है लेकिन उनका मानना है कि फिल्म स्टार्स इन्हें एक अलग तरह का स्टाइल देते हैं. वो कहते हैं, 'टीवी के स्टार्स के कपड़ों को देखिए. ऐसा नहीं है कि फिल्मी सितारे कम कपड़े नहीं पहनते. लेकिन उनका एक खास अंदाज होता है.' वो एक महिला का जिक्र करते हैं और कहते हैं, 'मुझे उस महिला का नाम नहीं पता, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है लेकिन वो शायद ही कुछ पहनती हैं. तो आप क्यों...आप उनके साथ बुरा बर्ताव करने जा रहे हैं.' उनका मानना है कि ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर जरूर चीजें वायरल होती हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इससे सम्मान भी मिले.

यह भी पढ़ें: OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच

टेलीविजन को बताया 'डस्टबिन मीडियम'

इसके अलावा वहीं, रोहित रॉय ने अपने बयान में टेलीविजन को 'डस्टबिन मीडियम' तक बता दिया. रोहित से पूछा गया कि क्या फिल्म और टीवी के बीच की ये असमानता खुद स्वीकार करना एक तरह से उसी सिस्टम तो बढ़ावा देना है? इस पर एक्टर कहते हैं, 'सिनेमा, सिनेमा है. ये हमेशा ऊपर रहेगा. टेलीविजन डस्टबिन मीडियम है.' 

शो को लंबे समय तक याद रखने पर रोहित रॉय ने कहा, 'मैं स्वाभिमान जैसे शो का हिस्सा रहा और मैं खुद को लकी मानता हूं कि मैं इसका हिस्सा रहा. उस समय काफी शोज रहे, जिन्होंने इतिहास रचा. लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता है.' वो फिल्मों से कंपेयर करते हुए आगे कहते हैं, 'लेकिन मुझे आज भी शोले, दीवार जैसी फिल्में याद है. सिनेमा का नेचुरल स्टेप है कि जिसे हर एक्टर करना चाहता है और क्यों नहीं?'


रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम

टीवी एक्टर्स से सौतेले व्यवहार पर बोले रोहित रॉय

इतना ही नहीं, रोहित रॉय ने टीवी एक्टर्स से सौतेले व्यवहार पर भी रिएक्शन दिया. उनका मानना है कि लंबे समय तक टीवी एक्टर्स के साथ अलग बर्ताव किया गया. एक्टर कहते हैं, 'हां टीवी एक्टर्स के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और ये हमेशा हाता रहा है. जब आप टीवी पर अच्छे एक्टर्स देखते हैं तो उन्हें भी सेम आदर मिलता है. लेकिन स्टारडम नहीं लेकिन इज्जत है.'

बहरहाल, रोहित रॉय के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो उन्हें 'स्वाभिमान' के लिए जाना जाता है. इसके अलावा वो 'कुसुम', 'भाभी' और 'देश में निकला होगा चांद' जैसे शोज का हिस्सा रहे हैं. वो 'काबिल', 'फैशन' और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रह चुके हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
Rohit Roy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
तुलसी-मिहिर की जोड़ी फिर आएगी नजर! ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में बड़ा ट्विस्ट
तुलसी-मिहिर की जोड़ी फिर आएगी नजर! ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में बड़ा ट्विस्ट
टेलीविजन
84 की उम्र में अमिताभ बच्चन ने जताया संगीत ना सीख पाने का अफसोस
84 की उम्र में अमिताभ बच्चन ने जताया संगीत ना सीख पाने का अफसोस
टेलीविजन
TMKOC क्लब हाउस ऐप पर लाइव क्विज की धूम, दिल्ली की फैमिली बनी विनर
TMKOC क्लब हाउस ऐप पर लाइव क्विज की धूम, दिल्ली से विनर अनाउंस
टेलीविजन
क्या 41 की उम्र में मां बनेंगी जेनिफर विंगेट? एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब
क्या 41 की उम्र में मां बनेंगी जेनिफर विंगेट? एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat : दिल्ली में BRICS 'टीम'...ट्रंप का बिगड़ा सीन! | BRICS Summit 2026 | Breaking
UP Freebies Scheme | UP Election 2027: UP फ्री बीज पर विश्लेषको का सटीक विश्लेषण! | BJP | ABP News
BRICS Summit 2026 Update: Putin और PM Modi के संबोधन से लेकर, समिट की हर तस्वीर| PM Modi | Russia
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की हो गई सबसे बड़ी डील ? | India Russia Relations
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की बैठक खत्म क्या क्या फैसला हुआ ? | India Russia Relations
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
बिहार
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
स्पोर्ट्स
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
बॉलीवुड
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म, अराघची भी मौजूद रहे
LIVE: पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म, अराघची भी मौजूद रहे
इंडिया
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
Home Tips
Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget