ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: अनुपमा के साथ हुआ बड़ा फ्रॉड, लाजवंती ने मचाया चौहान हाउस में हंगामा

TV Serial Spoilers: अनुपमा के साथ हुआ बड़ा फ्रॉड, लाजवंती ने मचाया चौहान हाउस में हंगामा

TV Serial Spoilers: टीवी शोज के आने वाले एपिसोड में कई नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. 'अनुपमा', 'वसुधा', 'तुम से तुम तक' और 'गंगा माई की बेटियां' में रिश्तों के बीच बढ़ता तनाव कहानी को नया मोड़ देगा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Sep 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी सीरियल्स में हर दिन नए ट्विस्ट और ड्रामे देखने को मिलते हैं. 'अनुपमा' से लेकर 'वसुधा', 'तुम से तुम तक' और 'गंगा माई की बेटियां' तक, आने वाले एपिसोड में कई रिश्ते और ज्यादा उलझने वाले हैं. कहीं धोखे से टूटा सपना, तो कहीं तलाक की जिद और घर-परिवार में बढ़ता तनाव कहानी को नया मोड़ देने वाला है. आइए जानते हैं टीवी शोज के अपकमिंग एपिसोड में क्या-क्या होने वाला है.

'अनुपमा'
रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है. नए घर के लिए दी गई डाउन पेमेंट लेकर बिल्डर/एजेंट फरार हो गया है, जिससे उसका घर खरीदने का सपना टूट गया है. अब अनुपमा इस फ्रॉड के जिम्मेदार शख्स को ढूंढने में जुटेगी. उसे शक है कि इस पूरे मामले के पीछे तोषू और गौतम का हाथ है, जिसके बाद वो दोनों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ेगी. वहीं, राही प्रेम से 'अनुज कैफे' से जुड़े जरूरी पेपर्स पर साइन करवाती नजर आएगी. दूसरी तरफ अनुपमा अनुज कपाड़िया का बर्थडे मनाने की तैयारी करेगी और उसे याद कर इमोशनल होगी. घर में चल रहे तनाव के बीच माही भी काफी दुखी होगी और घर छोड़कर दिल्ली चली जाएगी, जिससे परिवार की परेशानियां और बढ़ जाएंगी.

'वसुधा'
जी टीवी के लोकप्रिय शो 'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में चौहान हाउस में लाजवंती जमकर हंगामा करने वाली है. वो पूरे परिवार के सामने चंद्रिका चौहान की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएगी. सारिका के टोकने पर लाजवंती पलटकर कहेगी कि वो यहां अपनी पाई-पाई का हिसाब लेने आई है. वो चौहान परिवार पर अपना और अपने परिवार का हक छीनने का आरोप लगाते हुए साफ कर देगी कि बिना अपना हक लिए वो यहां से नहीं जाएगी. वहीं, बिरजू के हमलों और लाजवंती की साजिशों के बीच चंद्रिका चौहान परिवार और तेजो को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली हैं. दूसरी तरफ वसुधा इस पूरे हंगामे से डर जाएगी और घर का माहौल शांत कराने के लिए चंद्रिका और लाजवंती से हाथ जोड़कर माफी मांगेगी.

ये भी पढ़ें:- डल झील में पहली बार सजा 'फ्लोटिंग थिएटर', फिल्म देखने उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़

'तुम से तुम तक'
जी टीवी के शो 'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में अनु और आर्यवर्धन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. अनु को बिजनेस हेड के पद से हटाकर फिर से एक इंटर्न की तरह एडमिन का काम करने के लिए कहा जाएगा. इतना ही नहीं, उसे अपना केबिन खाली करने का निर्देश भी मिलेगा. वहीं, गायत्री मां को मीरा के बारे में एक चौंकाने वाला सच पता चलेगा, जिसके बाद वो उसके खिलाफ बड़ा फैसला लेंगी. दूसरी तरफ, आर्यवर्धन झेंडे की मदद से फंडिंग जुटाकर अपना नया काम शुरू करने की तैयारी करेगा. वो ड्राइविंग से जुड़ा एक नया प्लान भी बनाएगा, जिसे देखकर अनु हैरान रह जाएगी. ऑफिस में गणेश पूजा के दौरान आर्यवर्धन की एंट्री से भी नया ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां हर्ष और मीरा के बर्ताव से कहानी में एक और बड़ा मोड़ आएगा. 

'गंगा माई की बेटियां'
टीवी शो 'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में स्नेहा, सिद्धू और दुर्गावती के बीच रिश्तों का तनाव और बढ़ने वाला है. दुर्गावती लगातार सिद्धू और स्नेहा का तलाक कराने की कोशिश कर रही है और गंगा के सामने भी साफ कर चुकी है कि वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है. हालांकि, स्नेहा हार मानने के लिए तैयार नहीं है. वो दुर्गावती को चुनौती देते हुए सिद्धू से तलाक लेने से साफ इनकार करेगी और अपने रिश्ते को बचाने के लिए डटी रहेगी. वहीं, गंगा अपनी बेटियों के हक और उनकी खुशियों के लिए लगातार लड़ रही है. दूसरी तरफ स्नेहा को बदनाम करने और उसे ससुराल से बाहर निकालने की कोशिशें भी जारी हैं. ऐसे में आने वाले एपिसोड में गंगा अपनी बेटी के साथ खड़ी होकर इन साजिशों का सामना करती नजर आएगी, जिससे परिवार में तनाव और बढ़ सकता है.

ये भी पढ़ें:- CINTAA Elections: उपासना सिंह ने जीता सिंटा चुनाव, पूनम ढिल्लों-पद्मिनी कोल्हापुरे से चल रहा था विवाद

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Anupamaa Vasudha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'इतने पैसे होते तो देश छोड़ देती...', गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी पर आकांक्षा का करारा जवाब
गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी लेंगी आकांक्षा चमोला?
टेलीविजन
वीकेंड का वार: आम्रपाली ने मैरी कॉम को बताया 'बिग बॉस' तो रॉकस्टार बने काजी तौकीर
वीकेंड का वार: आम्रपाली ने मैरी कॉम को बताया 'बिग बॉस' तो रॉकस्टार बने काजी तौकीर
टेलीविजन
'मैं कोई सुपरवुमन नहीं हूं', बीमारी के दौरान बढ़े वजन पर ट्रोलर्स को दीपिका कक्कड़ का जवाब
'मैं कोई सुपरवुमन नहीं हूं', बीमारी के दौरान बढ़े वजन पर ट्रोलर्स को दीपिका कक्कड़ का जवाब
टेलीविजन
तान्या शर्मा ने छोड़ा 'ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा' सीरियल, सामने आई ये वजह
तान्या शर्मा ने छोड़ा 'ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा' सीरियल, सामने आई ये वजह
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रक्षा, AI, अंतरिक्ष, अहम खनिज..', जानें भारत-UAE के बीच क्या हुई चर्चा?
'रक्षा, AI, अंतरिक्ष, अहम खनिज..', जानें भारत-UAE के बीच क्या हुई चर्चा?
दिल्ली NCR
BRICS समिट: दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन
BRICS समिट: दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन
टेलीविजन
'इतने पैसे होते तो देश छोड़ देती...', गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी पर आकांक्षा का करारा जवाब
गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी लेंगी आकांक्षा चमोला?
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट
सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट
विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
विश्व
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, कब खत्म हो जाती है लिमिट?
बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, कब खत्म हो जाती है लिमिट?
ट्रेंडिंग
कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे
कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ABP NEWS
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
ABP NEWS
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
ABP NEWS
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
ABP NEWS
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
Embed widget