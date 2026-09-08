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आलीशान है क्रिस्टल डिसूजा का घर, बेडरुम से दिखता है शानदार व्यू, महंगे बैग्स से सजी है अलमारी
टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा का घर बेहद ही शानदार है. हाल ही में फराह खान के नए व्लाॉग में एक्ट्रेस के इस खूबसूरत आशियाने की झलक देखने को मिली. आइए देखते हैं इनसाइड फोटोज.
क्रिस्टल डिसूजा बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं. उनका मुंबई के लोखंडवाला में स्थित घर बेहद आलीशान और खूबसूरत है. हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान एक्ट्रेस के घर पहुंची थी.
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Published at : 08 Sep 2026 02:17 PM (IST)
Tags :Krystle D Souza
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