क्रिस्टल डिसूजा का बेडरुम काफी लग्जरी है. रुम की एक दीवार पर सब्यसाची का फ्लोरल वॉलपेपर लगा है, जिसकी कीमत लाखों में हैं. वहीं रुम से बाहर का शानदार व्यू भी देखने को मिलता है. पूरे घर में क्रीम, बेज और कलर्स का यूज किया गया है.