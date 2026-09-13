ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजमानत के बाद रोहित चंदेल से मिलने पहुंचीं को-एक्ट्रेस मदिराक्षी मुंडले, हुईं इमोशनल

जमानत के बाद रोहित चंदेल से मिलने पहुंचीं को-एक्ट्रेस मदिराक्षी मुंडले, हुईं इमोशनल

टीवी एक्टर रोहित चंदेल को पॉक्सो केस अरेस्ट किया गया था. फिलहाल अब उन्हें जमानत मिल गई है. ऐसे में उनकी को-एक्ट्रेस मदिराक्षी मुंडले उनसे मिलने पहुंचीं. मदिराक्षी ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Sep 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्टर रोहित चंदेल को जुलाई में एक 16 साल की नाबालिग लड़की की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था. उन पर नाबालिग को कथित तौर पर परेशान करने, उसका पीछा करने और मारपीट करने के आरोप लगे थे.एक्टर को POCSO केस में अरेस्ट किया गया था. करीब दो महीने जेल में रहने के बाद रोहित को अब मुंबई सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है. रोहित के जेल से बाहर आने के बाद उनकी ‘सैराब’ को-एक्ट्रेस मदिराक्षी मुंडले उनसे मिलने पहुंचीं.

जमानत के बाद रोहित चंदेल से मिलने पहुंचीं मदिराक्षी मुंडले
एक्ट्रेस मदिराक्षी मुंडले ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर रोहित चंदेल के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. साथी ही उन्होंने एक इमोशनल लिखा भी और बताया कि वो आखिरकार घर लौट आए हैं. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, फाइनली. मैं बस सोच ही सकती हूं कि मेरे दोस्त ने उन मुश्किल दिनों में क्या महसूस किया होगा और क्या-क्या सहा होगा. वो असहजता, वो इंतजार, और अपनों से दूर रहते हुए उसे किन-किन चीजों का सामना करना पड़ा होगा.'

ये भी पढ़ेंः 18 साल की उम्र में 95 किलो की थीं उपासना कामिनेनी, राम चरण से शादी पर हुई थीं ट्रोल

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madirakshi 9 (@madirakshi_)

एक्ट्रेस ने लिखा, 'किसी ऐसे व्यक्ति को इतनी तकलीफ से गुजरते देखना जिसकी आप परवाह करते हैं और उस दौरान आपके पास बस इंतजार करने, प्रेयर करने और उम्मीद रखने के अलावा कोई रास्ता न हो, ये भी बिल्कुल आसान नहीं होता.'

पोस्ट के आखिरी में उन्होंने लिखा, 'इसीलिए मेरा सच में मानना ​​है कि हर कहानी को हर नजरिए से सुना जाना चाहिए, हर आवाज को अपनी बात रखने का सही मौका मिलना चाहिए, और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर इंसान को समझा जाना चाहिए. इतने दिनों के इंतजार के बाद… आखिरकार मेरे दोस्त रोहित चंदेल घर आ गए हैं. आज जो राहत और खुशी महसूस हो रही है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.'

पहले किया था सपोर्ट
वहीं, इससे पहले भी रोहित की गिरफ्तारी के टाइम मदिराक्षी उन्हें सपोर्ट करती नजर आई थीं. बता दें, मदिराक्षी मुंडले और रोहित चंदेल ने टीवी शो 'सैराब' में एक साथ काम किया है.

ये भी पढ़ेंः 16 साल के हुए काजोल के बेटे युग, एक्ट्रेस ने यूं किया बर्थडे विश

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Rohit Chandel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
POCSO केस में जमानत पर बाहर रोहित चंदेल, पहली पोस्ट में लिखा- जहां धर्म है, वहां जीत है
POCSO केस में जमानत पर बाहर रोहित चंदेल, पहली पोस्ट में लिखा- जहां धर्म है, वहां जीत है
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा के साथ हुआ बड़ा फ्रॉड, लाजवंती ने मचाया चौहान हाउस में हंगामा
अनुपमा के साथ हुआ बड़ा फ्रॉड, लाजवंती ने मचाया चौहान हाउस में हंगामा
टेलीविजन
'इतने पैसे होते तो देश छोड़ देती...', गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी पर आकांक्षा का करारा जवाब
गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी लेंगी आकांक्षा चमोला?
टेलीविजन
वीकेंड का वार: आम्रपाली ने मैरी कॉम को बताया 'बिग बॉस' तो रॉकस्टार बने काजी तौकीर
वीकेंड का वार: आम्रपाली ने मैरी कॉम को बताया 'बिग बॉस' तो रॉकस्टार बने काजी तौकीर
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: ब्रिक्स समिट समापन की ओर, जिनपिंग के बाद पुतिन भी दिल्ली से रवाना
LIVE: ब्रिक्स समिट समापन की ओर, जिनपिंग के बाद पुतिन भी दिल्ली से रवाना
बिहार
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
बॉलीवुड
सोनाली कुलकर्णी ने की आमिर खान की तारीफ, बोलीं- लड़कियां मर रही हैं शादी के लिए
सोनाली कुलकर्णी ने की आमिर खान की तारीफ, बोलीं- लड़कियां मर रही हैं शादी के लिए
क्रिकेट
महिला एशिया कप: आज बदले की बारी, श्रीलंका को रौंद चैंपियन बनेगा भारत
आज बदले की बारी, श्रीलंका को रौंद चैंपियन बनेगा भारत
विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
हेल्थ
आपकी मुस्कान बता सकती है ओरल हेल्थ का हाल, इसे कैसे ठीक करें?
आपकी मुस्कान बता सकती है ओरल हेल्थ का हाल, इसे कैसे ठीक करें?
शिक्षा
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका आनंद, जिनकों BSP की कमान सौंपेंगी मायावती?
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका आनंद, जिनकों BSP की कमान सौंपेंगी मायावती?
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ABP NEWS
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
ABP NEWS
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
ABP NEWS
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
ABP NEWS
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
Embed widget