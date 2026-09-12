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गुलकी जोशी से करुणा पांडे तक, स्टार्स ने बताया घर से दूर गणेश चतुर्थी का अनुभव
अपने होमटाउन से दूर मुंबई में रहने वाले स्टार्स गणेश चतुर्थी का आनंद तो लेते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें घर और वहां की कुछ खास चीजों की याद भी सताती है. जानिए क्या है वो चीजें.
गणेश चतुर्थी पर सोनी सब के सितारों ने बप्पा से जुड़ी अपनी खास यादें शेयर कीं. किसी को घर पर परिवार के साथ पूजा के दिन याद आते हैं, तो किसी के लिए मुंबई का भव्य गणेश उत्सव इस त्योहार को और खास बना देता है.
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Published at : 12 Sep 2026 05:54 PM (IST)
Tags :Ganesh Chaturthi
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