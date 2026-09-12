गुलकी जोशी से करुणा पांडे तक, स्टार्स ने बताया घर से दूर गणेश चतुर्थी का अनुभव

गुलकी जोशी: 'यादें' में डॉ. सृष्टि का किरदार निभा रही गुलकी जोशी का गणेश चतुर्थी से खास रिश्ता है. आधी महाराष्ट्रीयन होने की वजह से यह त्योहार उनके लिए बचपन से ही खास रहा है. इंदौर में परिवार के साथ बिताए गणेश उत्सव के दिन उन्हें आज भी याद आते हैं. उन्होंने कहा, ‘मुझे अपने परिवार के साथ घर पर गणेश चतुर्थी मनाना बहुत याद आता है. लेकिन मुंबई में इस त्योहार का अपना अलग ही आकर्षण है.’