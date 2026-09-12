यूट्यूबर अरमान मलिक 6ठी बार बनने वाले हैं पापा, दोनों पत्नियां साथ में हैं प्रेग्नेंट?

पायल ने व्लॉग में कहा, ये अभी नहीं बता रहे हैं कि मेरे या कृतिका में से कौन ये गुड न्यूज दे रहा है. लेकिन मैंने एक सरप्राइज मंगाया मेरे और कृतिका दोनों के लिए.