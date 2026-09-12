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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनयूट्यूबर अरमान मलिक 6ठी बार बनने वाले हैं पापा, दोनों पत्नियां साथ में हैं प्रेग्नेंट?

यूट्यूबर अरमान मलिक 6ठी बार बनने वाले हैं पापा, दोनों पत्नियां साथ में हैं प्रेग्नेंट?

यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर चर्चा में हैं. नए व्लॉग में उनकी पहली पत्नी पायल ने बताया कि एक गुड न्यूज है. अब कयास लगाया जा रहा है, कि उनके घर नन्हे मेहमानों की एंट्री होने वाली है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 12 Sep 2026 11:50 AM (IST)
यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर चर्चा में हैं. नए व्लॉग में उनकी पहली पत्नी पायल ने बताया कि एक गुड न्यूज है. अब कयास लगाया जा रहा है, कि उनके घर नन्हे मेहमानों की एंट्री होने वाली है.

यूट्यूबर अरमान मलिक के नए व्लॉग ने फैंस को एक बार फिर कन्फ्यूज कर दिया है. व्लॉग में पायल मलिक ने बताया की एक गुड न्यूज है. हालांकि उन्होंने अभी इस बात का साफ तौर पर खुलासा नहीं किया है. अब फैंस भी इसी गुड न्यूज को लेकर कयास लगा रहे हैं. लग रहा है कि उनके घर किलकारी गूंजने वाली है.

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यूट्यूबर अरमान मलिक ने दो शादियां की है. उनकी दोनों पत्नियां पायल और कृतिका मलिक अक्सर चर्चा में रहती हैं.
यूट्यूबर अरमान मलिक ने दो शादियां की है. उनकी दोनों पत्नियां पायल और कृतिका मलिक अक्सर चर्चा में रहती हैं.
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अब हाल ही में पायल के नए व्लॉग में बताया की एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है. हालांकि उन्होंने कहा कि अभी हम अरमान को नहीं बता रहे हैं.
अब हाल ही में पायल के नए व्लॉग में बताया की एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है. हालांकि उन्होंने कहा कि अभी हम अरमान को नहीं बता रहे हैं.
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पायल ने व्लॉग में कहा, ये अभी नहीं बता रहे हैं कि मेरे या कृतिका में से कौन ये गुड न्यूज दे रहा है. लेकिन मैंने एक सरप्राइज मंगाया मेरे और कृतिका दोनों के लिए.
पायल ने व्लॉग में कहा, ये अभी नहीं बता रहे हैं कि मेरे या कृतिका में से कौन ये गुड न्यूज दे रहा है. लेकिन मैंने एक सरप्राइज मंगाया मेरे और कृतिका दोनों के लिए.
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व्लॉग में आगे देखेने को मिला कि पायल ने एक केक ऑर्डर किया था, जिस पर लिखा था, 'बेबी कमिंग सून.' इसके बाज पायल से पूछा गया कि गुड न्यूज दे कौन रहा है?
व्लॉग में आगे देखेने को मिला कि पायल ने एक केक ऑर्डर किया था, जिस पर लिखा था, 'बेबी कमिंग सून.' इसके बाज पायल से पूछा गया कि गुड न्यूज दे कौन रहा है?
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पायल ने कहा, 'बस कोई आने वाला है. हम अभी रिवील नहीं करेंगे. एक से आने वाला है या दोनों से ये बाद में पता चल जाएगा.'
पायल ने कहा, 'बस कोई आने वाला है. हम अभी रिवील नहीं करेंगे. एक से आने वाला है या दोनों से ये बाद में पता चल जाएगा.'
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इसके बाद पायल ने कहा कि अभी तीन महीने नहीं हुए हैं. इसके बाद बता देंगे. व्लॉग में आगे पायल और कृतिका ने केक कट किया.
इसके बाद पायल ने कहा कि अभी तीन महीने नहीं हुए हैं. इसके बाद बता देंगे. व्लॉग में आगे पायल और कृतिका ने केक कट किया.
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बता दें, अरमान मलिक 5 बच्चों के पिता हैं. हाल ही में पायल ने चौथे बच्चे को जन्म दिया था.
बता दें, अरमान मलिक 5 बच्चों के पिता हैं. हाल ही में पायल ने चौथे बच्चे को जन्म दिया था.
Published at : 12 Sep 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Youtuber Armaan Malik

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