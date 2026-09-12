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यूट्यूबर अरमान मलिक 6ठी बार बनने वाले हैं पापा, दोनों पत्नियां साथ में हैं प्रेग्नेंट?
यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर चर्चा में हैं. नए व्लॉग में उनकी पहली पत्नी पायल ने बताया कि एक गुड न्यूज है. अब कयास लगाया जा रहा है, कि उनके घर नन्हे मेहमानों की एंट्री होने वाली है.
यूट्यूबर अरमान मलिक के नए व्लॉग ने फैंस को एक बार फिर कन्फ्यूज कर दिया है. व्लॉग में पायल मलिक ने बताया की एक गुड न्यूज है. हालांकि उन्होंने अभी इस बात का साफ तौर पर खुलासा नहीं किया है. अब फैंस भी इसी गुड न्यूज को लेकर कयास लगा रहे हैं. लग रहा है कि उनके घर किलकारी गूंजने वाली है.
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Published at : 12 Sep 2026 11:50 AM (IST)
Tags :Youtuber Armaan Malik
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